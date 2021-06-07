Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук признался, что время его первой каденции не обладал реальным доступом к ядерному оружию Украины, по словам политика, арсенал превратился в рычаг давления в руках Москвы.

Всю предысторию подписания Будапештского меморандума политик рассказал в интеврью журналистке Янине Соколовой.

По словам первого главы государства руководство Украины не обладало немедленным доступом к национальному арсеналу, разрешение на него выдавала Россия.

— У меня не было черного чемоданчика: он был в Москве. Я мог только по телефону говорить с командующим ракетной армии, а он мог выполнять или не выполнять мои просьбы, не говоря уже о поручении: это нереально было . В Украине не было возможностей контролировать и заменить ядерное оружие, — напомнил Леонид Кравчук.

При этом сам политик считает применение ядерного арсенала против Украины маловероятным сценарием с смертельными последствиями для самой России.

— Представьте, Россия решила ударить по Харькову. Последствия будут на большой части и самой России, — анализирует экс-президент.

Напомним, первый президент Украины и глава украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук поручился, что если возле его дома появится российская армия — он начнет бить наповал.