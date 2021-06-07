Ученый совет Киевского национального университета имени Шевченка лишил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора, которое присвоили еще во времена президента Виктора Ющенко.

Об этом сообщает украинская редакция BBC.

Прецеденты такого символичного наказания — уникальны, последний раз был в 2004 году, когда на фоне Оранжевой революции звание почетного доктора утратил экс-президент Леонид Кравчук.

До этого такой процедуры не существовало вовсе, для запуска репутационного механизма ученому совету КНУ пришлось вносить изменения в статут университета.

После принудительной посадки самолета Ryanair ректор КНУ Владимир Бугров выдвинул предложением перед ученым советом — лишить почетного звания Лукашенко.

— Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета, — писал в Facebook Владимир Бугров.

Напомним, журналист Станислав Асеев, прошедший через концлагерь «ДНР» «Изоляция», проследил те же методы работы у белорусских чекистов в отношении Романа Протасевича, которые применяли к нему и пророссийские боевики в Донецке.