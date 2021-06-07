Министерство культуры и информационной политики просит Верховную раду значительно ужесточить штрафы за уничтожение памяток культуры. Они могут вырасти до 3,4 миллионов гривен.
Об этом сообщает правительственный портал.
— Министерство культуры и информационной политики при поддержке ОГА, городских глав исторических городов и национальных заповедников призывают Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке, — говорится в сообщении.
Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что несовершенство законодательства в сфере охраны культурного наследия приводит к разрушению и уничтожению уникальных исторических мест и памяток культуры.
— В настоящее время в Украине сложилась такая ситуация, что некоторые застройщики учитывают только на собственную выгоду, пренебрегая статусом здания и места его размещения... Уменьшить количество таких нарушений можно путем законодательных изменений, — сообщил министр.
Соответствующие изменения предлагают законопроекты №4561 и №4562. Они предусматривают уголовную и усиливают административную ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия.
Проекты предлагают значительно повысить штрафы за разрушение и уничтожение памяток культуры, в частности:
Закон расширяет круг лиц, которые могут составлять протоколы за нарушение. Уменьшается количество согласований и разрешительных процедур с 25 до 6, что автоматически убирает риски злоупотреблений.
Документ предусматривает создание открытого реестра недвижимого культурного наследия.
Вводится специальная система государственного контроля и надзора в сфере охраны культурного наследия.
Отдельные полномочия в сфере охраны культурного наследия передадут органам местного самоуправления.
Напомним, ВР предлагают значительно ужесточить наказание за уничтожение культурного наследия. В парламенте в мае зарегистрировали соответствующие законопроекты №4561 и №4562.
Ранее в селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные надругались над могилами.
Министерство культуры и информационной политики просит Верховную раду значительно ужесточить штрафы за уничтожение памяток культуры. Они могут вырасти до 3,4 миллионов гривен.
Об этом сообщает правительственный портал.
— Министерство культуры и информационной политики при поддержке ОГА, городских глав исторических городов и национальных заповедников призывают Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке, — говорится в сообщении.
Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что несовершенство законодательства в сфере охраны культурного наследия приводит к разрушению и уничтожению уникальных исторических мест и памяток культуры.
— В настоящее время в Украине сложилась такая ситуация, что некоторые застройщики учитывают только на собственную выгоду, пренебрегая статусом здания и места его размещения... Уменьшить количество таких нарушений можно путем законодательных изменений, — сообщил министр.
Соответствующие изменения предлагают законопроекты №4561 и №4562. Они предусматривают уголовную и усиливают административную ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия.
Проекты предлагают значительно повысить штрафы за разрушение и уничтожение памяток культуры, в частности:
Закон расширяет круг лиц, которые могут составлять протоколы за нарушение. Уменьшается количество согласований и разрешительных процедур с 25 до 6, что автоматически убирает риски злоупотреблений.
Документ предусматривает создание открытого реестра недвижимого культурного наследия.
Вводится специальная система государственного контроля и надзора в сфере охраны культурного наследия.
Отдельные полномочия в сфере охраны культурного наследия передадут органам местного самоуправления.
Напомним, ВР предлагают значительно ужесточить наказание за уничтожение культурного наследия. В парламенте в мае зарегистрировали соответствующие законопроекты №4561 и №4562.
Ранее в селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные надругались над могилами.