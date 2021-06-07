США надеются на дальнейшие шаги Украины, в том числе в судах, чтобы привлечь к ответственности коррупционеров, заявил и.о. помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.

Об этом он сказал в видеообращении к участникам конференции «Democracy in action: Zero corruption conference», передает Интерфакс-Украина.

— Мы приветствуем шаги украинского правительства, предпринятые ранее в этом году, чтобы ввести санкции против коррупционеров, и мы приветствуем работу украинского гражданского общества для разоблачения коррупции. Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинского правительства, в том числе в судах, чтобы привлечь этих коррупционеров к ответственности в ближайшие месяцы и годы, — сказал Филипп Рикер.

Он напомнил, что Соединенные Штаты предприняли шаги для того, чтобы применить санкции или ввести визовые ограничения для коррупционеров, которые подрывали демократические процессы.

— В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в Соединенные Штаты в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию, — отметил и.о. помощника госсекретаря.

Филипп Рикер добавил, что США надеются увидеть дальнейшие шаги по обеспечению независимости и целостности институций судебной системы Украины, чтобы обеспечить международные стандарты прозрачности в корпоративном управлении и принять законы, необходимые для реформирования правоохранительных органов.

Напомним, в марте этого года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и некоторых членов его семьи.