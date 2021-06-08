Посольство Ирана в Украине заявило о начале выплаты компенсаций родственникам погибших в катастрофе самолета МАУ возле Тегерана.

Об этом сообщается на странице иранского посольства в Facebook.

— Правительство утвердило постановление, согласно которому за каждого из погибших, должно быть выплачено 150 тысяч долларов семьям погибших - как иностранным, так и иранским гражданам, согласно нормам относительно права наследства. К этому времени некоторые из родственников погибших уже прибыли и получили компенсации, — говорится в сообщении.

Кроме этого Иран раскритиковал Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы МАУ за то, что она, якобы, пытается политизировать вопрос выплаты компенсаций.

Напомним, Тегеран также согласен компенсировать ущерб авиакомпании «Международные авиалинии Украины», вызванную потерей гражданского самолета, согласно действующим законодательным нормам.