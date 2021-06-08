Телеканал CNN сообщил, что эксклюзивно получил в распоряжение аудиозаписи телефонных разговоров адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани с бывшим спецпредставителем Госдепа в Украине Куртом Волкером и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Во время разговоров, Джулиани постоянно давит на Ермака, который тогда был советником президента Украины, требуя назначить генпрокурора, который возобновит расследование деятельности Хантера Байдена в компании Burisma, пишет НВ, ссылаясь на материал CNN.

— Все, что нам нужно от президента — это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должна быть прекращено… Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно, — заявил Руди Джулиани.

Адвокат Трампа убеждал Андрея Ермака, что в случае возобновления расследования дипломатические отношения между США и Украиной улучшатся. Волкер и Джулиани были убеждены, что публичное заявление о возобновлении расследования, ускорит визит Владимира Зеленского в США.

Во время разговоров, Андрей Ермак «терпеливо слушал», пытаясь перевести разговор в дипломатическую официальную плоскость.

— Я абсолютно уверен, что как только будут утверждены даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой. И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем лично сесть и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили в нашей беседе, — сообщал Андрей Ермак.

Напомним, ранее в издании BuzzFeed разместили подробную запись разговора между главой ОПУ Андреем Ермаком и адвокатом экс-президента Трампа Руди Джулиани. Телефонный звонок состоялся в 2019 году и американский юрист давил на украинскую сторону с просьбой «пустить в ход расследования по Хантеру Байдену».