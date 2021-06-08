Министры иностранных дел Германии и Франции во время совместной телефонного разговора с российским коллегой призвали РФ «внести позитивный вклад» в мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.

Как передает Укринформ, о разговоре Хайко Мааса и Жана-Ива Ле Дриана с Сергеем Лавровым сообщает МИД Германии.

«В центре телефонного разговора находился конфликт на востоке Украины. Министр иностранных дел Маас и его французский коллега Ле Дриан подчеркнули усилия Германии и Франции в «нормандском формате» для достижения существенного прогресса в урегулировании конфликта. Министры обсудили состояние переговоров по имплементации Минских договоренностей 2014/2015 годов и выводы Парижского саммита от декабря 2019 г. Россию также призвали внести позитивный вклад в урегулирование конфликта», — говорится в сообщении.

В немецком МИД также заявили, что первая годовщина договоренности о дополнительных мерах по стабилизации режима прекращения огня от 22 июля 2020 года «может стать маркером для подтверждения соблюдения перемирия».

Кроме того, ввиду недавних перемещений российских войск у границы с Украиной министры иностранных дел Франции и Германии призвали Россию выполнять свои обязательства по обеспечению прозрачности в соответствии с Венским документом.

Во время разговора также обсуждался конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 7 июня, позиции наших защитников обстреляли дважды — в районе Луганского и Лебединского.