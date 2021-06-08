Агентство США по международному развитию планирует сосредоточиться на борьбе с коррупцией в Украине и других государствах.

Как передает Укринформ, об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

— В течение ближайших недель USAID создаст антикоррупционную оперативную группу, которая будет активизировать, усиливать и интегрировать антикоррупционную работу всего Агентства по борьбе с коррупцией в Украине и в других местах, основываясь на опыте ведущих внутренних и иностранных экспертов, — сказала Саманта Пауэр.

По ее словам, эта оперативная группа будет определять нашу антикоррупционную политику.

— Мы проведем всеобъемлющий анализ наших программ, чтобы определить, как наша иностранная помощь - идет ли речь о судебной реформе, или о глобальных программах здравоохранения - может быть лучше применена для ограничения и предупреждения коррупции. Оперативная группа также создаст механизм быстрого реагирования, чтобы мы могли быстро использовать важные окна возможностей для демократических и антикоррупционных реформ, — подытожила Саманта Пауэр.

Новый бюджет президента США Джона Байдена предусматривает 50 миллионов долларов США на эти новые действия быстрого реагирования.

Напомним, США надеются на дальнейшие шаги Украины, в том числе в судах, чтобы привлечь к ответственности коррупционеров.