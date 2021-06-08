Министерство инфраструктуры разработало и обнародовало для общественного обсуждения проект распоряжения Кабинета министров «Об одобрении Стратегии развития внутреннего водного транспорта Украины на период до 2031 года и утверждении плана мероприятий по ее реализации».

Об этом пишут Порты Украины.

Согласно пояснительной записке к документу, проект Стратегии разработан во исполнение статей 5, 7, 11 Закона Украины № 1054-IX «О внутреннем водном транспорте» от 3 декабря 2020 года и является основой для планирования развития внутреннего водного транспорта (ВВТ), внедрения общегосударственной политики реформ и применения принципов хорошего управления, включая развитие институциональной способности и электронного управления, борьбу с коррупцией и прозрачность.

«Восстановление надлежащего функционирования ВВТ требует эффективных и технологически усовершенствованных внутренних водных путей (ВВП) и навигационных средств на реках, создание многофункциональных портовых хабов, вспомогательной инфраструктуры, а также создание современного, энергоэффективного и экологичного «зеленого» грузового и пассажирского флота», — говорится в пояснительной записке.

Стратегия предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда Государственного бюджета Украины. По оценке МИУ, потребность в финансировании на ближайшие пять лет на содержание внутренних водных путей составляет около 4 миллиардов гривен. При условии модернизации наиболее загруженных шлюзов — Каховского, Запорожского, Среднеднепровского — эта сумма увеличивается до 7 миллиардов гривен. Кроме того, финансовая потребность для модернизированной Речной информационной службы (РИС) в соответствии с европейскими стандартами, по предварительным подсчетам, составляет примерно 100 миллионов гривен. Также необходимо финансирование на обновление/модернизацию государственного флота, в т.ч. обслуживающего, и обеспечение вдоль Днепра сети для приема судовых отходов (на базе государственных причалов) и др.

Как ожидают в МИУ, Стратегия позволит обеспечить:

развитие прибрежных территорий и создание трех интермодальных хабов;

развитие и поддержку постоянной и достаточной инфраструктуры ВВП: гарантированных и безопасных для судоходства глубин, современных средств навигации и пр.;

обеспечение глубины судового хода на реке Днепр на уровне не менее 3,65 метра от Херсона до Киевской ГЭС, на уровне 2,55 метра — выше Киевской ГЭС и на уровне 1,6 метра — на украинском участке реки Припять;

поступление к 2026 году $150 млн частных инвестиций в развитие речных портов;

строительство к 2030 году 30 единиц в год современного и экологически чистого флота, что должно дать мультипликативный прирост около 0,1% ВВП ежегодно;

развитие рынка речных перевозок с не менее 10 операторами до 2026 года;

внедрение до конца 2025 года комплексной системы реагирования на аварийные случаи на ВВП;

подготовку не менее 300 человек квалифицированного персонала к 2026 году для работы на ВВП;

внедрение к 2022 году европейских медицинских стандартов для персонала на ВВП;

внедрение до конца 2025 года системы мониторинга на ВВП.

Замечания и предложения к проекту постановления от физических и юридических лиц принимаются МИУ до 18 июня 2021 года включительно в письменном и электронном виде.

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Мининфраструктуры.

Развитие ВВТ определено одним из приоритетов Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года, одобренной распоряжением Кабинета министров № 430 от 30 мая 2018 года, и Национальной экономической стратегии на период до 2030 года, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины № 179 от 3 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Николаеве хотят запустить пассажирские перевозки по реке. Для этого в городе необходимо обустроить новые причалы.