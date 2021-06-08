Министерство инфраструктуры разработало и обнародовало для общественного обсуждения проект распоряжения Кабинета министров «Об одобрении Стратегии развития внутреннего водного транспорта Украины на период до 2031 года и утверждении плана мероприятий по ее реализации».
Об этом пишут Порты Украины.
Согласно пояснительной записке к документу, проект Стратегии разработан во исполнение статей 5, 7, 11 Закона Украины № 1054-IX «О внутреннем водном транспорте» от 3 декабря 2020 года и является основой для планирования развития внутреннего водного транспорта (ВВТ), внедрения общегосударственной политики реформ и применения принципов хорошего управления, включая развитие институциональной способности и электронного управления, борьбу с коррупцией и прозрачность.
«Восстановление надлежащего функционирования ВВТ требует эффективных и технологически усовершенствованных внутренних водных путей (ВВП) и навигационных средств на реках, создание многофункциональных портовых хабов, вспомогательной инфраструктуры, а также создание современного, энергоэффективного и экологичного «зеленого» грузового и пассажирского флота», — говорится в пояснительной записке.
Стратегия предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда Государственного бюджета Украины. По оценке МИУ, потребность в финансировании на ближайшие пять лет на содержание внутренних водных путей составляет около 4 миллиардов гривен. При условии модернизации наиболее загруженных шлюзов — Каховского, Запорожского, Среднеднепровского — эта сумма увеличивается до 7 миллиардов гривен. Кроме того, финансовая потребность для модернизированной Речной информационной службы (РИС) в соответствии с европейскими стандартами, по предварительным подсчетам, составляет примерно 100 миллионов гривен. Также необходимо финансирование на обновление/модернизацию государственного флота, в т.ч. обслуживающего, и обеспечение вдоль Днепра сети для приема судовых отходов (на базе государственных причалов) и др.
Как ожидают в МИУ, Стратегия позволит обеспечить:
Замечания и предложения к проекту постановления от физических и юридических лиц принимаются МИУ до 18 июня 2021 года включительно в письменном и электронном виде.
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Мининфраструктуры.
Развитие ВВТ определено одним из приоритетов Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года, одобренной распоряжением Кабинета министров № 430 от 30 мая 2018 года, и Национальной экономической стратегии на период до 2030 года, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины № 179 от 3 марта 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Николаеве хотят запустить пассажирские перевозки по реке. Для этого в городе необходимо обустроить новые причалы.
Министерство инфраструктуры разработало и обнародовало для общественного обсуждения проект распоряжения Кабинета министров «Об одобрении Стратегии развития внутреннего водного транспорта Украины на период до 2031 года и утверждении плана мероприятий по ее реализации».
Об этом пишут Порты Украины.
Согласно пояснительной записке к документу, проект Стратегии разработан во исполнение статей 5, 7, 11 Закона Украины № 1054-IX «О внутреннем водном транспорте» от 3 декабря 2020 года и является основой для планирования развития внутреннего водного транспорта (ВВТ), внедрения общегосударственной политики реформ и применения принципов хорошего управления, включая развитие институциональной способности и электронного управления, борьбу с коррупцией и прозрачность.
«Восстановление надлежащего функционирования ВВТ требует эффективных и технологически усовершенствованных внутренних водных путей (ВВП) и навигационных средств на реках, создание многофункциональных портовых хабов, вспомогательной инфраструктуры, а также создание современного, энергоэффективного и экологичного «зеленого» грузового и пассажирского флота», — говорится в пояснительной записке.
Стратегия предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда Государственного бюджета Украины. По оценке МИУ, потребность в финансировании на ближайшие пять лет на содержание внутренних водных путей составляет около 4 миллиардов гривен. При условии модернизации наиболее загруженных шлюзов — Каховского, Запорожского, Среднеднепровского — эта сумма увеличивается до 7 миллиардов гривен. Кроме того, финансовая потребность для модернизированной Речной информационной службы (РИС) в соответствии с европейскими стандартами, по предварительным подсчетам, составляет примерно 100 миллионов гривен. Также необходимо финансирование на обновление/модернизацию государственного флота, в т.ч. обслуживающего, и обеспечение вдоль Днепра сети для приема судовых отходов (на базе государственных причалов) и др.
Как ожидают в МИУ, Стратегия позволит обеспечить:
Замечания и предложения к проекту постановления от физических и юридических лиц принимаются МИУ до 18 июня 2021 года включительно в письменном и электронном виде.
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Мининфраструктуры.
Развитие ВВТ определено одним из приоритетов Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года, одобренной распоряжением Кабинета министров № 430 от 30 мая 2018 года, и Национальной экономической стратегии на период до 2030 года, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины № 179 от 3 марта 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Николаеве хотят запустить пассажирские перевозки по реке. Для этого в городе необходимо обустроить новые причалы.