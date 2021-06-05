В Николаеве хотят запустить пассажирские перевозки по реке. Для этого в городе необходимо обустроить новые причалы.

Об этом в эфире Украинского радио: Николаев рассказали эксперт коалиции Николаевской региональной платформы реформ Артем Ващиленко и депутат Николаевского городского совета Дмитрий Иванов, передает Суспільне Миколаїв.

Николаев имеет преимущества для развития речного и маломерного судоходства: самую длинную в стране береговую линию, — более 140 километров, — и большие площади водной акватории.

Как известно, концепцию развития рек и маломерного судоходства в Николаеве депутаты Николаевского горсовета приняли еще в 2020 году.

По словам Артема Ващиленко, в рамках этой концепции следующим шагом должна быть уже разработка программы речных перевозок. Она должна предусматривать конкретные действия, исходя из тех возможностей и тех полномочий, которые есть у городского самоуправления. В конце 2020-го начали разработку дорожных карт реформ по разным направлениям.

— В этом году мы хотим осуществить регулярные перевозки. Мы уже имеем такой опыт: перевозили пассажиров из Скадовска на остров Джарылгач. Но дальше развивать эту идею нам мешает дерегуляция этого всего и отсутствие причалов, — рассказал Дмитрий Иванов.

Он отметил, что депутатская комиссия получила первые архивные бумаги и карты с местом для причалов.

Городские власти должны разработать программу проекта создания причалов, у которого будет четкая цель, сроки и ответственные. Граждане должны дать свои предложения по размещению причалов, а руководство города сделает выводы по строительству.

— Программа должна быть недолгой, до пяти лет. В городе есть изгибы двух рек, он разбросан на нескольких полуостровах, от города необходимы точки для причалов для пассажирских перевозок, — добавил вице-мэр Виталий Луков.

Уже были осуществлены пассажирские перевозки между Николаевом и Вознесенском. Между этими двумя городами была только одна остановка в Новой Одессе, так как только там есть причал, но эксперты отмечают, что причалов должно быть больше.

Напомним, перспективы развития речного судоходства в Николаеве также обсуждали в апреле в онлайн-режиме.