Петр Порошенко заявил, что в условиях кризиса в Украине все патриотические силы должны объединиться и вернуть стране профессиональную власть.

Об этом он сказал во время съезда партии «Европейская солидарность», на который собрались несколько сотен делегатов партии и депутатов местных советов, передает пресс-служба политсилы.

— Нам нужно реальное движение вперед, которое мы продемонстрировали в течение 5 лет нашей каденции. Наша с вами задача — не таща одеяло на себя, объединившись с нашими партнерами по демократическому кругу, сформировать мощную коалицию оппозиционных проевропейских сил, которая вернет стране профессиональную власть, спасет Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма. У нас есть план, который строится на нашей программе, в нашей стратегии, — четкой, прогнозируемой и предсказуемой, — подчеркнул политик.

Петр Порошенко отметил, что действия власти Владимира Зеленского в последнее время не выдерживают никакой критики. В частности, говорили о провалах в борьбе с пандемией коронавируса. К тому же на съезде отметили: то, что Украину не пригласили на саммит НАТО, является провалом международной политики Зеленского.

Петр Порошенко также критиковал налоговую политику последнего времени. По его словам, «Европейская солидарность» предлагает как минимум трехлетний мораторий на новые налоги, за исключением налога на выведенный капитал как драйвера для экономического роста.

— Мы имеем еще одно предложение для малых и средних предприятий — снизить ставку единого социального взноса для тех компаний, у которых расходы на зарплату составляют более 50%, — сказал лидер «ЕС».

Он отметил, что почти двойное сокращение ЕСВ в 2016 году дало положительный эффект для детенизации занятости.

— Это позволило предприятиям мобилизовать ресурсы на создание новых рабочих мест и для повышения зарплат, — напомнил Петр Порошенко.

Низкие налоги, их простое администрирование, дальнейшее уменьшение регуляторного давления на бизнес, компактная бюрократия, гарантия прав собственности и честный суд — рецепт развития современной свободной креативной экономики и социального государства, считает экс-президент.

Ранее в партии «Европейская Солидарность» предложили 10 экономических антикризисных шагов для Украины.