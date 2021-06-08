В Николаеве на сегодняшний день 1112 работников учреждений образования получили прививку против COVID-19.

Об этом во вторник, 8 июня, в ходе брифинга рассказала начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко, - передает корреспондент НикВести.

Педагогам колят вакцины AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

— На сегодняшний день продолжается вакцинация работников учреждений образования. Вакцинация началась 29 марта. На сегодняшний день вакцинировали уже 1112 работников учреждений образования. Это и детские сады, и школы, и внешкольные, и профессионально-технические учебные заведения. Первой дохой AstraZeneca вакцинировали 330 педагогов, две дозы CoronaVac получили 302 человека, они принимают участие в ВНО. Также уже началась вакцинация вакциной Pfizer, уже вакцинировали 480 человек, — рассказала Анна Лычко.

Она рассказала, что сначала управление образование берет в учебных заведениях информацию о желающих вакцинироваться, потом с управление охраны здоровья отрабатывают локации, где педагогам сделают прививки.

Напомним, в поселке Березнеговатое Николаевской области в начале марта медикам ввели первую дозу вакцины от коронавируса, рекомендованный интервал между прививками истек на прошлой неделе, а вторую дозу они так и не получили.

В Николаевской ОГА считают, что ничего страшного в том, что березнеговатские медики до сих пор не получили вторую дозу вакцины, нет. По словам замначальника облздрава Олега Бабина, увеличение интервала между дозами не повлияет на качество вакцинации.