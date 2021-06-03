В Николаевской ОГА считают, что ничего страшного в том, что березнеговатские медики до сих пор не получили вторую дозу вакцины, нет. По словам замначальника облздрава Олега Бабина, увеличение интервала между дозами не повлияет на качество вакцинации.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Олег Бабин отметил, что в течение ближайших 10 дней медики, которых вакцинировали в начале марта, получат вторую дозу.

— Все, кто на сегодняшний день получили первую дозу AstraZeneca, получат вторую дозу в период до 10 дней. Всем, кто был вакцинирован первой дозой, будет полностью засчитана вакцинальная сессия, то есть они получат сертификат. AstraZeneca уже есть в Украине, уже зарегистрирована. Все материалы, которые требуются от нас, это письма на согласование вакцины, мы сделали и ожидаем вакцину. Как только она зайдет, все пункты вакцинации ее могут брать и прививать, — сказал Олег Бабин.

Он отметил, что иногда интервал между дозами может увеличиваться, например, если человек заболел.

— Проблемы на сегодняшний день нет. Сейчас заходит много вакцин, это вопросы растаможки, регистрации. Я не могу сказать, что это отсрочило. Если, например, ребенок провакцинировался, переболел, и он на 3-4 недели позже повторно провакцинируется, эта же вакцина засчитывается. Просто люди немного не понимают ситуацию. Хотя мы с руководителями тех учреждений (Березнеговатской ЦРБ и ЦПМСП, — прим.) разговаривали, объясняли, говорили — не переживайте. У нас в области 600 человек, которые первыми получили в феврале вакцину, уже вакцинировались, — сказал чиновник.

Напомним, в поселке Березнеговатое Николаевской области в начале марта медикам ввели первую дозу вакцины от коронавируса, рекомендованный интервал между прививками истек на прошлой неделе, а вторую дозу они так и не получили.