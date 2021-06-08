В прокуратуре Николаевской области сообщили, что информация о том, что предприятие-фигурант по «маргариновому делу» было оправдано, является недостоверной.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению должностных лиц компаний «Сонед», «Прод-Юг» и «Айскомпани» по факту поставки в учебные и дошкольные заведения города Николаева в период 2018-2019 годов некачественной и опасной молочной продукции завершено. 27 марта 2020 года областной прокуратурой направлен иск в Заводский районный суд Николаева.

Сейчас судебное разбирательство продолжается, идет исследование письменных доказательств.

В прокуратуре подчеркнули, что с мая 2018 года действовала устойчивая преступная группировка, которую создал и возглавил житель Одессы. К преступной деятельности он привлек свою жену и знакомых.

«Указанные лица путем составления и выдачи официальных документов от имени обществ «Айскомпани», «Прод-Юг» и «Сонед» умышленно ввели в оборот опасную и некачественную молочную продукцию на сумму почти 3 миллиона гривен, обеспечили ее беспрепятственные поставки в 120 учебных заведений города. За 8 месяцев их преступной деятельности более 400 тысяч детей питалось некачественной продукцией. При этом члены ОПГ завладели денежными средствами коммунального производственного предприятия на общую сумму более 2,5 миллионов и совершили покушение на завладение средств на сумму 400 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

В то же время, установлено, отметили в прокуратуре, что экс-руководитель КОПа, ненадлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, не проконтролировал и не принял меры по проведению надлежащего приема продуктов питания от поставщиков, в результате чего более 15 тонн опасной и некачественной молочной продукции было поставлено в сети учебных заведений города Николаева и использовались для питания детей. В результате, местному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 2,2 миллиона гривен.

Ранее секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько заявил, что суд оправдал предприятие, которое обвиняли в поставках маргарина вместо масла в детские сады, а горсовет обязали выплатить поставщику 1,2 миллиона гривен компенсации за простой.