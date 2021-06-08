Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон об усилении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Об этом сообщает Национальный правовой портал Беларуси во вторник, 8 июня.

Согласно новому закону, людей, в течение года дважды привлекавшихся к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, теперь будут привлекать к уголовной ответственности.

То есть на третий раз уже могут завести «уголовку», и наказание за это - арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Также усиливается ответственность за участие и организацию групповых действий, «грубо нарушающих общественный порядок». Раньше за такое нарушение можно было получить до трех лет ограничения или лишения свободы.

Теперь же грозит наказание до четырех лет лишения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы.

Наконец, за привлечение к экстремистской деятельности и «другое содействие» такой деятельности грозит до четырех лет лишения свободы или от двух до шести лет тюрьмы.

В свою очередь, для владельцев интернет-ресурсов, распространяющих «запрещенную информацию», прописана уголовная ответственность - арест, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.

Если человека дважды за год осудили за пропаганду, демонстрацию, распространение нацистской символики, хранение с целью распространения, ему может грозить до четырех лет ограничения или лишения свободы.

Закон усиливает и ответственность за убийство силовиков и военнослужащих - до 12 лет лишения свободы. Более жесткой стала ответственность за сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок, насилие и угрозы против них и судей, оскорбление представителей власти и их близких. Ужесточено наказание за клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, надругательство над государственными символами, публичные призывы к несанкционированным акциям.

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