Нардеп и «кум Путина» Виктор Медведчук принимал непосредственное участие в многочисленных экономических переговорах, в том числе газовых переговорах 2014 года, несмотря на заявления о его причастности исключительно к обмену пленными.

Об этом пишет Bihus.Info со ссылкой на записи разговоров якобы Медведчука с рядом украинских и российских политиков и чиновников, передает Экономическая правда.

— Кроме упомянутых в предыдущих эпизодах торговли углем с оккупированных территорий и приватизации стратегического нефтепродуктопровода, на записях Медведчук активно участвует в газовых переговорах Украины и России и переговорах относительно импорта российской электроэнергии. Причем в первом случае явно отстаивает интересы и желание российской стороны, а во втором – частные интересы бизнес-партнера президента Петра Порошенко, — указано в сообщении.

Согласно пленкам и информации о перелетах Виктора Медведчука, накануне официальных газовых переговоров в октябре 2014 года он летал в Сочи, где тогда вероятно находился президент РФ Владимир Путин, а затем в Москву – к главе «Газпрома» Алексею Миллеру и российскому профильному министру Александру Новаку — обсуждать детали контракта.

Судя по записям, два президента при посредничестве Виктора Медведчука согласовали, что украинская делегация не будет выдвигать радикальных требований относительно определенных нюансов контракта. Однако прямо посреди переговоров якобы Алексей Миллер с Александром Новаком звонили Виктору Медведчуку и жаловались, что украинская делегация в Брюсселе выдвигает неожиданные и жесткие требования относительно внесения изменений в контракт.

Тогда россияне пообещали снизить цену на газ, но украинская делегация хотела гарантий — вписать это прямо в контракт. Россию такой вариант не устраивал.

В конце концов, украинская делегация уступила. А на следующий день на записях якобы Виктор Медведчук с Александром Новаком смеялись над тем, что Украина согласилась на гарантии, которые ей по сути ничего не гарантировали.

Записи свидетельствуют, что сразу по окончании газовых переговоров Виктор Медведчук присоединился и к переговорам по импорту электроэнергии из России. Тогда Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии, а России надо было обеспечить электричеством оккупированный Крым. Поэтому Москве нужен был двойной контракт: продавать Украине электричество так, чтобы Украина его поставляла в Крым.

Пленки также подтверждают расследование «Украинской правды» о том, что в контракт тогда пытались ввести посредника – кипрскую «прокладку», которую якобы контролировал бизнес-партнер Петра Порошенко – энергетический бизнесмен Константин Григоришин. Обсуждение этой схемы в записях звучало до последнего, но после расследования журналистов контракт все же заключили напрямую.

На пленках есть несколько разговоров с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым – там Медведчук жаловался, что его в день обмена Савченко не показали в новостях рядом с Путиным.

Что касается Гречанова, то, согласно записям, его освобождением от начала Медведчук не занимался. Сразу после попадания «Рахмана» в плен в июле 2015 года вытащить его пытался Алексей Мочанов (товарищ Гречанова и на тот момент — советник министра обороны, — прим.).

По словам Мочанова, боевики были готовы отдать Гречанова в обмен на взятого в плен украинскими военными российского кадрового офицера Старкова. Но тогда украинская сторона заявила ему, что Старков должен пройти через суд. Следовательно, обмен затягивался.

Медведчук, судя по записям, еще в середине сентября вообще не знал где именно находится Гречанов и при этом отказывался от предложений боевиков обменять его на уже упомянутого Старкова.

Но через несколько месяцев, как свидетельствуют записи, якобы Виктор Медведчук резко начал называть этот обмен важнейшим, подчеркивать свое активное участие в его подготовке и договоренности «первых лиц двух государств», а также требовал не отдавать «Рахмана» Мочанову, который все это время занимался процессом.

Журналисты отмечает, что поскольку Гречанов был достаточно известным, то все это делалось для того, чтобы его вытащили на «президентском уровне».

Напомним, по мнению премьер-министра Украины 2014-2016 годов, лидера партии «Народный фронт» Арсеня Яценюка, домашний арест Виктора Медведчука — это по факту домашний арест Владимира Путина.