Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия поставила оружие — ракету к самоходному зенитному комплексу (ЗРК) «Бук», с помощью которого был сбит в небе над Восточной Украиной в 2014 году самолет «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом MH17.

Такое мнение в беседе с DW высказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев.

— Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения (произошедшего - ред.) - кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит (самолет - ред.) и убиты 298 человек, — подчеркнул журналист, входивший в команду, которая собирала ключевую информацию о крушении «Боинга» (Boeing 777). — Сейчас нет никаких сомнений, мы видели даже больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде, — уверен Христо Грозев.

По его словам, расследователи кропотливо изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, каждую спутниковую фотографию, каждый пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая, по мнению следствия, могла транспортировать ЗРК «Бук».

Если бы Россия хотела установить правду, она бы просто сотрудничала со следствием в той степени, в которой ее об этом просили. А она по-прежнему отказывается, - отметил журналист.

Следственная бригада и судьи просили РФ способствовать допросу членов 53-й бригады, а также двух военных из пятой бригады, чтобы они могли оправдаться и отвергнуть обвинения в адрес Москвы, указал Христо Грозев.

— РФ хранит молчание на этот счет и не предоставляет такой доступ. Россия продолжает утверждать, что исключена из расследования, ей не дают возможности внести в него свой вклад, но в то же время она не выполняет такие запросы о предоставлении данных, — резюмировал расследователь.

Ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев отметил, что украинские спецслужбы превзошли российские и получили уникальный опыт за семилетие гибридной войны.