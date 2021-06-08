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«Авиалинии Антонова» предоставили Польше транспортник АН-124 «Руслан» для перевозки на Филиппинские острова пяти вертолетов Sikorsky S-70i Black Hawk.
О поставках из Польши сообщила Philippine Air Force Civil-Military Operations Group.
Транспортный самолет украинской компании разгрузился на филиппинской авиабазе и улетел обратно.
Филиппины заказали еще в феврале многоцелевые вертолеты и Sikorsky S-70i Black Hawk, которые изготовляет польское предприятие. Весь заказ составил 241 миллионов долларов за 16 машин.
Напомним, «Авиалинии Антонова» исполнили заказ военного ведомства Германии и доставили немецкие вертолеты из Афганистана, где они действовали в составе НАТО, на родную землю.
«Авиалинии Антонова» предоставили Польше транспортник АН-124 «Руслан» для перевозки на Филиппинские острова пяти вертолетов Sikorsky S-70i Black Hawk.
О поставках из Польши сообщила Philippine Air Force Civil-Military Operations Group.
Транспортный самолет украинской компании разгрузился на филиппинской авиабазе и улетел обратно.
Филиппины заказали еще в феврале многоцелевые вертолеты и Sikorsky S-70i Black Hawk, которые изготовляет польское предприятие. Весь заказ составил 241 миллионов долларов за 16 машин.
Напомним, «Авиалинии Антонова» исполнили заказ военного ведомства Германии и доставили немецкие вертолеты из Афганистана, где они действовали в составе НАТО, на родную землю.