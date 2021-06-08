Бывший глава правления «ПриватБанка» Александр Дубилет, которого объявили в розыск по обвинению в причастности к растрате, подал иск в Окружной административный суд Киева.

Как сообщает «Слово и Дело», он просит обязать МВД снять его с розыска, в который он попал 26 марта.

Бизнесмен подал в ОАСК три иска, одинаковых по содержанию. При этом они попали на рассмотрение к трем разным судьям, приняли только один.

Судья вернул иск и постановил, что адвокат Дубилета злоупотреблял процессуальными правами. За это ему выписали штраф на 5 тысяч гривен.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 2 июня решил заочно арестовать бывшего главу правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. Сейчас он находится в розыске.