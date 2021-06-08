Президент Владимир Зеленский отметил, что центральная власть внимательно следит за роботой местных элит.

Об этом он сказал во время заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей, передает «Укринформ».

— Мы очень внимательно следим за тем, как формируются так называемые местные элиты и понимаем, что, к сожалению, не все и не всегда верно воспринимают реформу. Укрепление местного самоуправления не означает ослабление единства, ослабление унитарности нашего государства,— заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также отметил, что любые попытки построения «какого-то отдельного федерального княжества» в пределах громады за счет местной собственности или местного бюджета будут получать «очень жесткий отпор» прежде всего от избирателей.

В то же время он отметил, что в большинстве регионов Украины областные государственные администрации, областные советы, несмотря на большое политическое разнообразие, сотрудничают «на основе защиты, уважения жителей своего родного города, городка, общины».

Напомним, президенту Украины Владимиру Зеленскому показалось странным, что о проблемах сбора налогов на Николаевщине он слышит от органов местного самоуправления, минуя вертикаль областных администраций.