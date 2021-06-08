Президенту Украины Владимиру Зеленскому показалось странным, что о проблемах сбора налогов на Николаевщине он не слышал ранее, глава государства поинтересовался, почему председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким ранее не озвучивал эту проблему.

Таким образом, он отреагировал на выступление главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой в ходе заседания второй палаты Конгресса местных и региональных властей сегодня, 8 июня, передают НикВести.

Суть озвученной проблемы в том, что, по словам Анны Замазеевой, 44 общины Николаевщины не в состоянии даже «удерживать на качественном уровне свои инфраструктурные объекты, такие как школы и больницы». Она уточнила, что в Николаевской области всего 52 территориальные общины, из них только 8 налогоспособные.

— Только 8 налогоспособные, я понимаю, что это крах. Как вы живете? Считаю, что это и моя ответственность, поэтому удивлен, что мы слышим об этом впервые. Вы говорите, что у вас тесные и рабочие отношения с главой обладминистрации. Это моя вертикаль, могли бы сказать, мы могли помочь. Сейчас будем вмешиваться и помогать. Понимаем, что, в принципе, ОТГ делились на «свои» и «чужие». Ничего страшного в том, что можно пересмотреть какие-то вещи, найти баланс, — указал Владимир Зеленский.

Анна Замазеева добавила, что в Николаевской области много предприятий, зарегистрированных в других регионах. Соответственно, налог на прибыль они отчисляют по месту регистрации. Как пример она привела Гороховку, где проживает около 400 человек. В селе работают 25 предприятий и всего несколько из них зарегистрированы в Гороховке.

Поэтому, по мнению главы облсовета, налог на прибыль должен поступать по месту фактического нахождения предприятия, а не регистрации.

Напомним, в мае глава Николаевского областного совета сравнила облсовет с «перевалочным хабом писем от объединенных общин». Прозвучало, что ежегодно письма дублируются, в них просят направить деньги на местные дороги и на восстановление социальной сферы.