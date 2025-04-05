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«Стоять в черзі, щоб піднятися до дому»: у Миколаєві мешканці будинку медиків скаржаться на несправний ліфт

Табличка: «Ліфт не працює». Ілюстративне фото: TelegrafТабличка: «Ліфт не працює». Ілюстративне фото: Telegraf

У Миколаєві жителі багатоповерхівки по вулиці Озерна, 12 поскаржились на затримку ремонту ліфта, який вийшов з ладу ще на початку березня цього року. 

Скаргу від імені мешканців опублікувала Наташа Василенко-Куделіна у групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

За її словами, у будинку, де проживають медики, на 144 квартири мають працювати три ліфти, однак один із них вже тривалий час несправний. Компанія «Елестек-ліфт» ще 7 березня звернулася до управляючої компанії «БРИЗ ПРО» з вимогою виділити кошти на ремонт, але досі фінансування не надійшло.

Вона зазначила, що медики після зміни з баклажками питної води стоять в черзі біля ліфту аби піднятися до дому.

Звертаються  мешканці будинку по вулиці Озерна 12. Будинок медичних працівників. У нас в будинку 144 квартир. Повинно працювати 3 ліфти. Наразі 1 ліфт зламався і потребує ремонту. 7 березня Ліфтова компанія «Елістек» надсилає в «УК Бріз про» повідомлення, що потрібно виділити кошти на ремонт ліфту. Кошти до сих пір не перечислили. Зазначу, що зараз війна, люди виснажені, після роботи з ємностями питної води стоять в черзі, щоб піднятися до дому, а завтра знову на роботу. Люди похилого віку, з інвалідністю, матусі з дитячими візочками, військові, які знаходяться у відпустці, медичні працівники. Мені, наприклад, соромно за цей безлад. Прошу допомогти вирішити дане питання», — написала вона.

Наразі в контакт центрі повідомили, що її звернення зареєстрували, але поки що, не надійшло жодної відповіді від представників міської влади.

Раніше в департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва розповіли, що 10 ліфтів не працюють, у зв’язку з виходом з ладу ліфтового обладнання з різних причин.

Нагадаємо, що у 2023 році департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з ТОВ «Елестек-ліфт» на ремонт трьох ліфтів у місті. Загальна вартість ремонту — 48 тисяч 283 гривні.

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