По Миколаєву через несправність відключено 10 ліфтів

Ремонт ліфту. Фото Getty Images

У Миколаєві призупинено роботу 10 ліфтів, у зв’язку з виходом з ладу ліфтового обладнання з різних причин.

Про це повідомили у Департаменті ЖКГ у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

Разом з тим комунальники не повідомляють причини несправності ліфтів, а також адреси розташування.

У Департаменті ЖКГ вказали, що технічне переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку має виконувати кожен співвласник будинку відповідно до статті 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»).

Скриншот відповіді на запит "МикВвсті" Скриншот відповіді на запит "МикВвсті"

Однак розуміючи «непросте фінансове становище» більшості мешканців багатоповерхових будинків, Миколаївська міська рада, відповідно до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2025-2029 роки, планує відремонтувати ліфти, у межах виділених бюджетних коштів.

Зазначимо, що відповідно до затвердженого бюджету міста на 2025 рік, на житлово-комунальне господарство спрямують 506 мільйонів гривень. З них на експлуатацію та капітальний ремонт житлового фонду, в тому числі ліфтів передбачено 39,6 мільйона гривень.

Заплановані видатки на ЖКГ у Миколаєві в 2025 році, інфографіка Департаменту фінансів Миколаївської міськради

Нагадаємо, що у 2023 році Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської уклав договір з ТОВ «Елестек-ліфт» на ремонт трьох ліфтів у місті. Загальна вартість ремонту — 48 тисяч 283 гривні.