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По Миколаєву через несправність відключено 10 ліфтів

 

Ремонт ліфту. Фото Getty ImagesРемонт ліфту. Фото Getty Images

У Миколаєві призупинено роботу 10 ліфтів, у зв’язку з виходом з ладу ліфтового обладнання з різних причин.

Про це повідомили у Департаменті ЖКГ у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

Разом з тим комунальники не повідомляють причини несправності ліфтів, а також адреси розташування. 

У Департаменті ЖКГ вказали, що технічне переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку має виконувати кожен співвласник будинку відповідно до статті 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»).

Скриншот відповіді на запит Скриншот відповіді на запит "МикВвсті"
Скриншот відповіді на запит Скриншот відповіді на запит "МикВвсті"

Однак розуміючи «непросте фінансове становище» більшості мешканців багатоповерхових будинків, Миколаївська міська рада, відповідно до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2025-2029 роки, планує відремонтувати ліфти, у межах виділених бюджетних коштів.

Зазначимо, що відповідно до затвердженого бюджету міста на 2025 рік, на житлово-комунальне господарство спрямують 506 мільйонів гривень. З них на експлуатацію та капітальний ремонт житлового фонду, в тому числі ліфтів передбачено 39,6 мільйона гривень.

Заплановані видатки на ЖКГ у Миколаєві в 2025 році, інфографіка Департаменту фінансів Миколаївської міськрадиЗаплановані видатки на ЖКГ у Миколаєві в 2025 році, інфографіка Департаменту фінансів Миколаївської міськради

Нагадаємо, що у 2023 році Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської уклав договір з ТОВ «Елестек-ліфт» на ремонт трьох ліфтів у місті. Загальна вартість ремонту —  48 тисяч 283 гривні.

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