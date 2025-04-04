Жителі Миколаєва просять прибрати сміттєзвалище у Тернівці

Мешканка Миколаєва поскаржилась на сміття у мікрорайоні Тернівка, яке створює небезпеку для місцевих жителів.

Відповідну скаргу жителька Анастасія Аргунова опублікувала у групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

Вона зазначила, що сміттєзвалище знаходяться за зупинкою вулиця Горького (Нижня), за адресою Бредихина 28. За словами жінки, звалище вже горіло і це могло призвести до серйозних наслідків, адже поруч знаходяться будинки та стоянка.

«Це звалище вже горіло і ледь не наробило лиха. Поруч розташовані будинки і стоянка. Сміття зібрали в купу і так воно і лежить! Оскільки в Тернівці тротуари в поганому стані, щоб дійти з коляскою до лікарні чи садочка, треба обходити саме через цей провулок. І дуже неприємно з дитиною проходити через це сміття. Дуже просимо прибрати сміття!!!», — пише мешканка міста.

Сміттєзвалище у мікрорайоні Тернівка. Фото: Анастасія Аргунова Сміттєзвалище у мікрорайоні Тернівка. Фото: Анастасія Аргунова Сміттєзвалище у мікрорайоні Тернівка. Фото: Анастасія Аргунова

У коментарях Contact Center при Миколаївській міській раді відповів, що звернення зареєстрували та передали в Адміністрацію Центрального району.

Нагадаємо, що адміністрації районів Миколаєва у 2025 році планують витратити понад 46 мільйонів гривень на ліквідацію стихійних звалищ.