Жителі Миколаєва просять прибрати сміттєзвалище у Тернівці
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- Даріна Мельничук
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16:51, 04 квітня, 2025
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Мешканка Миколаєва поскаржилась на сміття у мікрорайоні Тернівка, яке створює небезпеку для місцевих жителів.
Відповідну скаргу жителька Анастасія Аргунова опублікувала у групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».
Вона зазначила, що сміттєзвалище знаходяться за зупинкою вулиця Горького (Нижня), за адресою Бредихина 28. За словами жінки, звалище вже горіло і це могло призвести до серйозних наслідків, адже поруч знаходяться будинки та стоянка.
«Це звалище вже горіло і ледь не наробило лиха. Поруч розташовані будинки і стоянка. Сміття зібрали в купу і так воно і лежить! Оскільки в Тернівці тротуари в поганому стані, щоб дійти з коляскою до лікарні чи садочка, треба обходити саме через цей провулок. І дуже неприємно з дитиною проходити через це сміття. Дуже просимо прибрати сміття!!!», — пише мешканка міста.
У коментарях Contact Center при Миколаївській міській раді відповів, що звернення зареєстрували та передали в Адміністрацію Центрального району.
Нагадаємо, що адміністрації районів Миколаєва у 2025 році планують витратити понад 46 мільйонів гривень на ліквідацію стихійних звалищ.
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