  • пʼятниця

    4 квітня, 2025

  • 15.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 15.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жителі Миколаєва просять прибрати сміттєзвалище у Тернівці

Мешканка Миколаєва поскаржилась на сміття у мікрорайоні Тернівка, яке створює небезпеку для місцевих жителів.

Відповідну скаргу жителька Анастасія Аргунова опублікувала у групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

Вона зазначила, що сміттєзвалище знаходяться за зупинкою вулиця Горького (Нижня), за адресою Бредихина 28. За словами жінки, звалище вже горіло і це могло призвести до серйозних наслідків, адже поруч знаходяться будинки та стоянка.

«Це звалище вже горіло і ледь не наробило лиха. Поруч розташовані будинки і стоянка. Сміття зібрали в купу і так воно і лежить! Оскільки в Тернівці тротуари в поганому стані, щоб дійти з коляскою до лікарні чи садочка, треба обходити саме через цей провулок. І дуже неприємно з дитиною проходити через це сміття. Дуже просимо прибрати сміття!!!», — пише мешканка міста.

Сміттєзвалище у мікрорайоні Тернівка. Фото: Анастасія АргуноваСміттєзвалище у мікрорайоні Тернівка. Фото: Анастасія Аргунова
Сміттєзвалище у мікрорайоні Тернівка. Фото: Анастасія АргуноваСміттєзвалище у мікрорайоні Тернівка. Фото: Анастасія Аргунова
Сміттєзвалище у мікрорайоні Тернівка. Фото: Анастасія АргуноваСміттєзвалище у мікрорайоні Тернівка. Фото: Анастасія Аргунова

У коментарях Contact Center при Миколаївській міській раді відповів, що звернення зареєстрували та передали в Адміністрацію Центрального району. 

Нагадаємо, що адміністрації районів Миколаєва у 2025 році планують витратити понад 46 мільйонів гривень на ліквідацію стихійних звалищ.

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

У Миколаєві з 1 січня зросте тариф на вивезення сміття
Суд зобов'язав Миколаївську міськраду побудувати лінію сортування сміття
Громада на Миколаївщині прибрала сміттєзвалище та сплатила понад ₴180 тисяч збитків
Реклама

Читайте також:

новини

Що задекларували голови РДА на Миколаївщині: нерухомість, автівки, корпоративні права і готівка

Аліна Квітко
новини

Прокурор привітав слідчого з Днем контрацепції, його покарали за порушення етики

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Одесі планують виділити ₴100 млн на доплати освітянам, ще стільки ж можуть передбачити до кінця року

Аліна Квітко
новини

Голова суду з зарплатнею у ₴248 тис. на місяць отримав від мерії Миколаєва ₴11 тис. соцвиплат

Аліса Мелік-Адамян
новини

На утримання доріг в Миколаївській області планують витратити майже ₴929 млн

Аліна Квітко

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

Громада на Миколаївщині прибрала сміттєзвалище та сплатила понад ₴180 тисяч збитків
Суд зобов'язав Миколаївську міськраду побудувати лінію сортування сміття
У Миколаєві з 1 січня зросте тариф на вивезення сміття

Прокурор привітав слідчого з Днем контрацепції, його покарали за порушення етики

Посадовець, якого вранці підірвали у автомобілі, помер у лікарні Дніпра

7 годин тому

У Миколаєві затримали водія, який вʼїхав у зупинку та травмував жінку

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні