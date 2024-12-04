На ліквідацію звалищ у Миколаєві виділять у 2025 році понад ₴46 млн
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- Аліна Квітко
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8:00, 04 грудня, 2024
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Адміністрації районів Миколаєва у 2025 році планують витратити понад 46 мільйонів гривень на ліквідацію стихійних звалищ.
Такі дані наведені в проєкті бюджету Миколаївської міської ради на 2025 рік, повідомляють «МикВісті».
Кошти розподілено за районами наступним чином:
Заводський район: 13 мільйонів гривень. Із них, згідно з пропозицією розпорядника, на ліквідацію стихійних звалиш заплановано 11 мільйонів гривень та 2 мільйони гривень на вивезення сміття з мікрорайону Велика Корениха.
Інгульський район: 15,27 мільйона гривень. З них згідно з пропозицією розпорядника:
- ліквідація стихійних звалищ механізованим способом 6 мільйонів 715 тисяч гривень
- ліквідація стихійних звалищ ручним способом 2 мільйони 398 тисяч гривень
- видалення опалого листя 741 тисяча гривень
- вивезення будівельних відходів 119 тисяч гривень
- збирання та утилізація зношених гумових автомобільних шин 77 тисяч гривень
- вивезення великогабаритного сміття спецтехнікою 5 мільйонів 217 тисяч гривень.
Корабельний район: 7,7 мільйона гривень.
Центральний район: 10 мільйонів гривень.
Фінансування є частиною програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Миколаєва на 2025-2029 роки.
Ліквідація сміттєзвалищ у Миколаєві
Слід заначити, що у Миколаєві існує проблема стихійних сміттєзвалищ та сміттєзвалищ, які утворюються біля сміттєвих контейнерів у різних районах міста. На їх ліквідацію щорічно з міського бюджету виділяють кошти, які постійно збільшуються.
У 2021 році голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза, коментуючи сміттєзвалища, що утворюються в центрі міста, зазначив, що це проблема культури городян.
Мер Миколаєва своєю чергою, реагуючи на скарги місцевих жителів щодо сміттєзвалищ побутового сміття в центрі міста, заявляв, що якби миколаївці не влаштовували стихійні звалища, то кошти на їхнє прибирання можна було б спрямувати на ремонт шкіл та доріг.
У 2022 році Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич заявив, що наступний 2022 повинен був стати роком «генерального прибирання» в місті. Зокрема, планувалося закупити велику кількість сміттєвих контейнерів та додаткові автомобілі для збирання сміття.
Так, у 2024 році адміністрація Інгульського району витратила 13,1 мільйонів гривень на прибирання опалого листя та ліквідацію несанкціонованих звалищ.
Водночас адміністрація Заводського району Миколаєва витратила 6 мільйонів гривень на ліквідацію несанкціонованих звалищ.
В Корабельному районі Миколаєва на аналогічні статті витрат запланували 7,4 мільйона гривень, а в Центральному районі за даними системи Prozorro 9,5 мільйонів гривень.
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