«Все треба робити своєчасно», — голова депкомісії про вирішення проблем, які знайшли омбудсмени в закладах освіти Миколаївщини

Спортивний майданчик у Вознесенській спеціальній школі. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області

Моніторингова групи Офісу омбудсмена виявила у Вознесенській спеціальній школі на Миколаївщині низку порушень — від тісних спальних кімнат до відсутності дверей в туалеті.

На засіданні постійної комісії з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності облради 4 квітня обговорили, що вдалося змінити за місяць та які проблеми ще потребують вирішення, пишуть «МикВісті».

Як повідомила директорка закладу Наталія Хоронжук, основні зауваження моніторингової групи стосувалися порушень житлових норм, нестачі приватності у санвузлах та відсутність повноцінного спортивного майданчика для дозвілля. Окремо згадали про проблеми з оформленням індивідуальних планів соціального захисту дітей.

Ігрова кімната у Вознесенській спеціальній школі. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області Санвузол у Вознесенській спеціальній школі. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області Ігрова кімната у Вознесенській спеціальній школі. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області

За її словами в закладі вісім санітарних приміщень, з них в одній кімнаті є перегородки, через нестачу місця там не можна встановити дверцята.

«На сьогодні ми облаштували просто шторками, тому що там двері неможливо встановити. Це узгодили з уповноваженим, оскільки ту санітарну кімнату відвідують діти, яким неможливо забезпечити приватність, тому що їм потрібна постійна допомога супроводжуючих осіб», — розповіла керівниця.

Ще одна проблема — перевантаження закладу. Вирішити її планують, організувавши підвезення учнів. За словами Хоронжук, у разі закупки ще одного шкільного автобусу, можна запровадити це з 1 вересня.

«В нас є один шкільний автобус, ми вже розглядаємо графіки підвезення дітей. Сподіваюся, що з 1 вересня буде організоване підвезення, якщо нам виділять кошти або закуплять ще один шкільний автобус. Тому що в нас чотири напрямки, де проживають діти», — повідомила вона.

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Втім, голова комісії Євген Горбуров зауважив, що в короткостроковій перспективі збільшити площу будівлі неможливо.

«Ми за короткий термін не збільшимо ці площі, не виросте ця будівля, ні вліво чи вправо, ні вверх чи вниз. Як є — то воно є. Я думаю, що може інші групи теж будуть на це вам вказувати. Але ми дітей на вулицю не викинемо і у нас немає поряд інших установ, щоб ми могли туди дітей перевести», — переконаний він.

Обговорили і рекомендації облаштування спортивного майданчика.

«Моніторингова група запропонувала змінити покриття спортивного майданчику на травмобезпечну тактильну плитку. У нас таких фінансів не має, якщо вони будуть надані, звісно ми це питання вирішимо», — констатувала директор школи.

Голова комісії запропонував звернутися за допомогою до спонсорів, батьків та підприємств Вознесенська. В свою чергу, директорка пояснила, що вже зверталася до 21 донора, проте через нестандартні розміри жодна організація не погодилась допомогти.

Заступник голови обласної ради Денис Андрєєв підкреслив, що керівництво школи має звернутися до обласного департаменту освіти для додаткового фінансування, і тим самим зняти відповідальність з керівництва закладу.

«Необхідні звернення до департаменту, щоб вам забезпечили додаткове фінансування. Я маю на увазі, щоб з вас, як керівника закладу, на майбутнє можна було зняти певну відповідальність. Ви повинні проінформувати, що у вас є такі порушень. Зайвим не буде від вас особисто всі ці питання поставити перед керівництвом щодо можливості додаткового фінансування. Я наголошую, що ви можете співпрацювати з нашою Агенцією розвитку», — сказав він.

Дискусія розгорнулася через недоліки у роботі служби у справах дітей. Хоча її начальниця Ірина Пономарьова вважає зауваження моніторингової групи незначними, голова комісії наголосив, що варто було вчасно усувати проблеми, аби моніторингова група взагалі не мала підстав для зауважень.

«А можна ж було зробити так, щоб їх тут взагалі не було. Щоб хоча б в цьому ми не були замішані. Ви кажете «та нічого» і «тут все нормально». І начебто ми «проковтнули» це все. Виправлене все, що вони сказали чи ні?», — запитав Євген Горбуров.

Пономарьова у відповідь відзвітувала, що в кожному районі створені комісії, які оцінюють індивідуальні потреби кожної дитини з цілодобовим перебуванням, і плани захисту затверджуються за потреби.

«Я вам вдячний, але це треба робити своєчасно», — сказав він.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.

У коментарі «МикВісті» заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров повідомив, що утворена у облздоров‘я комісія повторно перевірила ситуацію з укриттям і визначила, що в підвальному приміщенні цього центру немає технічної можливості облаштування укриття через природні умови.

Крім цього, 13 лютого стало відомо, що у Миколаєві приватний пансіонат «Дім турботи» порушує права людини. Літні люди примусово вживали психотропні препарати, а також перебували в антисанітарних умовах.

Тоді Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області повідомив, що працівники пансіонату змушували підопічних вживати психотропні медичні препарати, щоб вони заспокоїлись. Рецептів або призначення лікарів на придбання зазначених ліків, персонал не надав. Також додали, що серед працівників жодна особа не має медичної освіти.

Згодом Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті для людей похилого віку «Дім турботи» в Миколаєві, де виявили низку порушень: антисанітарія, розсипана отрута від тарганів і мишей, а також прострочені ліки.

Порушення прав дітей у спецшколах на Миколаївщині

Як відомо, учасниця моніторингової групи Офісу омбудсмена, правозахисниця Інна Мірошниченко поділилася знімками громадської перевірки Лисогірської спеціальної школи на Миколаївщині. Зазначимо, що заклад був одним серед тих, які проходили перевірки моніторингової групи Офісу омбудсмена. Як пише адвокатка, у закладі наразі 156 дітей, догляд за якими мають здійснювати 98 працівників.

Крім Лисогірської спецшколи, порушення моніторингова група виявила у низці закладів. Наприклад, виявилось, що дітей, яких евакуювали до Антонівського мистецького ліцею на Миколаївщині, не допускають до захисних споруд, вони змушені перебувати в актовому залі, тоді як укриттями користуються виключно учні закладу.

Варто нагадати, що депутати Миколаївської обласної ради ще в грудні минулого року збирались перевірити стан справ у Антонівському мистецькому ліцеї в Миколаївській області (раніше — Антонівська школа-інтернат), проте цього так і не відбулось, а моніторингова група Офісу Уповноваженого з прав людини доїхала туди з Києва раніше.

Водночас директорка Антонівського мистецького ліцею у Миколаївській області заперечила заяву Моніторингової групи Офісу омбудсмана про те, що евакуйованих дітей не пускають в укриття. Вона зазначила, що мови про заборону пускати вихованців центру до укриття ніколи і не йшло.

При цьому керівниця департаменту освіти Алла Веліховська зауважила, що невідомо, кого саме опитувала моніторингова група і хто конкретно не спускався до укриття. Але після перевірок обласної ради в укриття тепер ходять усі діти.