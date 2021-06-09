Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель впервые назвал Александра Лукашенко диктатором.
Об этом он заявил во время выступления на пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, сообщает Deutsche Welle.
В Страсбурге обсуждали принуждение к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и задержание беларуского оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.
Обращаясь к евродепутатам, Боррель поддержал выражение, которое они употребили в адрес Лукашенко, и заявил: «Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором».
Ранее Североатлантический Альянс поручился за защиту своих союзников от проявлений агрессии, «выходящей из Минска или Москвы».
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель впервые назвал Александра Лукашенко диктатором.
Об этом он заявил во время выступления на пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, сообщает Deutsche Welle.
В Страсбурге обсуждали принуждение к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и задержание беларуского оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.
Обращаясь к евродепутатам, Боррель поддержал выражение, которое они употребили в адрес Лукашенко, и заявил: «Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором».
Ранее Североатлантический Альянс поручился за защиту своих союзников от проявлений агрессии, «выходящей из Минска или Москвы».