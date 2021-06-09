Согласно новому исследованию, большинство европейцев, в том числе из Германии, Франции и Италии, считают, что ЕС «сломан», но все же видят в союзе ключевой инструмент в борьбе с COVID-19 и другими международными кризисами.

Отчет Европейского совета по международным отношениям, основанный на опросе, показал, что уровень доверия к ЕС упал во время пандемии COVID-19, а в таких странах, как Германия, Франция, Нидерланды, Испания и Италия, большинство разуверились в экономическом проекте.

Несмотря на проблемы в ЕС в каждом государстве-члене существует сильная поддержка продолжения членства в ЕС. Европейцы хотят более тесного сотрудничества между странам в разрешении региональных проблем.

В половине опрошенных государств-членов большинство респондентов заявили, что они мало доверяют ЕС или что их доверие к нему ухудшилось с прошлого года. Большинство во Франции (62%), Германии (55%), Италии (57%), Испании (52%) и Австрии (51%) сейчас считают европейский проект «сломанным», однако продолжают поддерживать участие своих стран в экономическом альянсе.

Опрос ЕСПЧ, проведенный Alpha, Analitiqs, Dynata и YouGov и Datapraxis в 12 государствах-членах ЕС, также показывает большое разочарование граждан национальными политическими системами. Во Франции, например, две трети респондентов (66%) теперь считают, что их национальная политическая система «сломана». В Италии (80%), Испании (80%), Болгарии (63%), Португалии (55%), Польше (60%) значительное большинство также разделяет эту точку зрения.

В каждой опрошенной стране, за исключением Франции и Германии, большинство респондентов говорят, что кризис с коронавирусом выявил необходимость расширения сотрудничества в ЕС. Наиболее распространенный ответ на вопрос о том, как Европа должна измениться после пандемии, заключается в том, что необходимо выстроить коллективный ответ на глобальные кризисы.

Опрос ЕСПЧ также показывает положительное отношение к продолжению членства в ЕС — респонденты в 11 из 12 опрошенных государств-членов считают, что членство в ЕС «хорошо» для их страны. Исключением является Франция, где наиболее распространенным ответом является то, что членство — это «ни хорошо, ни плохо».

Напомним, верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель впервые назвал Александра Лукашенко диктатором.