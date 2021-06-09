В течение марта-мая 2021 года следователи первого следственного отдела в Николаеве проводили досудебное расследование в рамках 2800 уголовных производств.

Об этом шла речь в ходе брифинга директора теруправления Государственного бюро расследований Дмитрия Титора в среду, 9 июня, сообщает корреспондент НикВести.

По словам директора ТУ ГБР, в ведомстве реагируют на любые сообщения, однако, они не всегда находят объективное подтверждение.

— Но есть множество резонансных актуальных событий, которые находят свое логическое завершение в виде сообщения о подозрении или направления обвинительных актов в суд, — добавил Дмитрий Титор.

Кроме того, за прошедшие три месяца не было зафиксировано оправдательных приговоров по уголовным производствам, досудебное расследование которых осуществлялось сотрудниками ГБР в Николаеве.

Также с марта по май николаевские следователи направили в суд 63 обвинительных акта.

В апреле сообщалось, что с начала 2021 года в Николаеве в суд было направлено более 100 обвинительных актов, в том числе в сфере коррупции и бюджета, обвинения в пытках и военных преступлениях.