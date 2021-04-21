С начала 2021 года в суд направлено больше 100 обвинительных актов, в том числе в сфере коррупции и бюджета, обвинения в пытках и военных преступлениях.

Об этом рассказал директор теруправления ГБР в Николаеве Дмитрий Титор, передает пресс-служба ведомства.

— Могу сообщить, что только за первый квартал 2021 года благодаря работе теруправления ГБР в Николаеве в суд было направлено 115 обвинительных актов, — сказал Дмитрий Титор.

Он отметил, что общество прежде всего интересуют результаты работы ГБР по противодействию коррупции, пыткам, совершенным сотрудниками правоохранительных органов, преступлений в бюджетной сфере.

— Из 115 направленных обвинительных актов 10 обвинений касаются коррупции, 6 — бюджетной сферы, одно обвинение связано с пытками и 85 обвинений связаны с военными преступлениями, — отметил он.

Кроме того, сообщил руководитель николаевского ТУ ГБР, в суд благодаря работе следователей поступил один обвинительный акт, связанный с преступлениями в составе организованной группы.

— Направление в суд обвинительных актов является одним из важных показателей работы нашего теруправления. Потому что только суд уполномочен вынести приговор в отношении лица по тому или иному делу. Именно от данных, которые собираются следователями ТУ ГБР в Николаеве зависит то, будут ли наказаны те или иные лица, — отметил Дмитрий Титор.

В ГБР напомнили, что Дмитрий Титор был назначен на должность директора Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве 19 сентября 2020 года.

ТУ ГБР в Николаеве распространяет свою деятельность на Николаевскую, Одесскую и Кировоградскую области.

Ранее сообщалось, что теруправление ГБР в Николаеве с начала года разоблачило 15,2 миллиона гривен убытков государству.