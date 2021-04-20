Следователи теруправления ГБР в Николаеве с начала 2021 года уличили в рамках уголовных производств 15,2 миллиона гривен ущерба, нанесенного государству.

Об этом рассказал директор ТУ ГБР в Николаеве Дмитрий Титор.

— За 2,5 года деятельности теруправления ГБР в Николаеве на рассмотрении наших следователей находилось более 10 тысяч уголовных производств. По ним установлено 15,2 миллиона гривен убытков, нанесенных государству. Также благодаря следствию наложен арест на имущество на сумму 873 тысячи гривен, — сказал Дмитрий Титор.

Он добавил, что сумма, на которую предъявлены иски следователями ГБР, составляет 14,7 миллиона гривен.

— Только за первый квартал 2021 года следователи нашего теруправления проводили досудебное расследование по 3565 уголовным производствам. Этот показатель больше чем на тысячу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — рассказал глава ТУ ГБР в Николаеве.

При этом, отметил Дмитрий Титор, по последним данным, нагрузка на одного следователя ТУ ГБР в Николаеве сейчас составляет более 100 уголовных производств.

В ГБР напоминают, что Дмитрий Титор был назначен на должность директора Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве 19 сентября 2020 года. ТУ ГБР в Николаеве распространяет свою деятельность на Николаевскую, Одесскую и Кировоградскую области.

Напомним, сотрудники ГБР пресекли противоправную деятельность одного из руководителей Государственной фискальной службы Украины, который требовал 200 тысяч долларов от руководителя фармацевтического предприятия.