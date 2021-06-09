Суд Европейского союза общей юрисдикции снял старые санкции, наложенные на финансы беглого президента Виктора Януковича.

Об этом передает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 о продлении на год санкций, наложенных на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Таким образом, речь идет о санкциях, которые и так утратили силу. Под собой они подразумевали блокировку финансовых активов.

— Совет ЕС не смогла продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжение, — говорится в решении суда.

Суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли заморозку на новый срок.

Таким образом Совет ЕС должен указать причины, по которым можно сделать выводы о соблюдении прав Януковича на независимое судебное расследование.

— В этих обстоятельствах суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы сдержали права на защиту и права на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела, — говорится в сообщении суда.

Напомним, с бывшего министра образования Дмитрия Табачника и экс-премьера Сергея Арбузова сняли санкции со стороны Европейского Союза.