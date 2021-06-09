Суд Европейского союза общей юрисдикции снял старые санкции, наложенные на финансы беглого президента Виктора Януковича.
Об этом передает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 о продлении на год санкций, наложенных на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Таким образом, речь идет о санкциях, которые и так утратили силу. Под собой они подразумевали блокировку финансовых активов.
— Совет ЕС не смогла продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжение, — говорится в решении суда.
Суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли заморозку на новый срок.
Таким образом Совет ЕС должен указать причины, по которым можно сделать выводы о соблюдении прав Януковича на независимое судебное расследование.
— В этих обстоятельствах суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы сдержали права на защиту и права на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела, — говорится в сообщении суда.
Напомним, с бывшего министра образования Дмитрия Табачника и экс-премьера Сергея Арбузова сняли санкции со стороны Европейского Союза.
Суд Европейского союза общей юрисдикции снял старые санкции, наложенные на финансы беглого президента Виктора Януковича.
Об этом передает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 о продлении на год санкций, наложенных на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Таким образом, речь идет о санкциях, которые и так утратили силу. Под собой они подразумевали блокировку финансовых активов.
— Совет ЕС не смогла продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжение, — говорится в решении суда.
Суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли заморозку на новый срок.
Таким образом Совет ЕС должен указать причины, по которым можно сделать выводы о соблюдении прав Януковича на независимое судебное расследование.
— В этих обстоятельствах суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы сдержали права на защиту и права на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела, — говорится в сообщении суда.
Напомним, с бывшего министра образования Дмитрия Табачника и экс-премьера Сергея Арбузова сняли санкции со стороны Европейского Союза.