С бывшего министра образования Дмитрия Табачника и экс-премьера Сергея Арбузова сняли санкции со стороны Европейского Союза.

Об этом рассказал корреспондент Радио Свобода Рихард Йозвяк в своем Twitter.

EU ambassadors agreed to extend the sanctions on 177 ppl and 48 entities for 6 months accused of undermining the territorial integrity of #Ukraine. In a separate decision they have also prolonged sanctions on Yanukovych + 7 others. Arbuzov & Tabachnyk de-listed. #Russia #Crimea