С бывшего министра образования Дмитрия Табачника и экс-премьера Сергея Арбузова сняли санкции со стороны Европейского Союза.

Об этом рассказал корреспондент Радио Свобода Рихард Йозвяк в своем Twitter.

EU ambassadors agreed to extend the sanctions on 177 ppl and 48 entities for 6 months accused of undermining the territorial integrity of #Ukraine. In a separate decision they have also prolonged sanctions on Yanukovych + 7 others. Arbuzov & Tabachnyk de-listed. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 3, 2021

По словам журналиста, в Брюсселе решили продлить санкции на полгода в отношении 177 человек и 48 субъектов, обвиняемых в подрыве территориальной телостности Украины, однако из списка исчезли экс-глава МОН Дмитрий Табачник и бывший премьер Сергей Арбузов.

— Отдельным решением продлили санкции против Януковича и еще 7 человек, — написал Рихард Йозвяк.

Напомним, в Швейцарии прекратят заморозку активов беглого президента Виктора Януковича через три года, максимальный срок блокировки предусматривает десять лет — он истекает в 2024 году.