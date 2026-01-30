 Діяльність прокуратури за 2025 рік

На Миколаївщині за рік державі повернули 325 гектарів землі

Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський». Фото: РЛП «Приінгульський»Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський». Фото: РЛП «Приінгульський»

Прокуратура Миколаївщини торік повернула державі 325 гектарів землі та забезпечила виконання судових рішень на понад 5 мільйонів гривень.

Про це йдеться у річному звіті прокуратури Миколаївської області.

Як повідомили в прокуратурі, протягом року було забезпечено виконання 47 судових рішень на загальну суму 5 мільйонів 240 тисяч гривень. Крім того, державі фактично повернули 325 гектарів земель.

Упродовж року до суду скерували 80 обвинувальних актів у справах щодо злочинів проти довкілля — це більше, ніж роком раніше. Загальна сума встановлених збитків перевищила 114 мільйонів гривень. На майно підозрюваних наклали арешт на понад 5 мільйонів гривень, також заявлено позови про відшкодування шкоди більш як на 104 мільйони гривень.

Серед резонансних справ — викриття незаконної передачі у приватну власність земель природно-заповідного фонду. Зокрема, до суду передали обвинувальний акт щодо колишнього керівника обласного управління Держгеокадастру, який ухвалив рішення про передачу чотирьох ділянок регіонального ландшафтного парку «Приінгульський». Прокуратура окремо подала позов про повернення цих земель у власність держави.

Також у 2025 році правоохоронці викрили чотири організовані групи, які займалися незаконною вирубкою лісу в різних районах області. В одному з випадків збитки державі склали майже 900 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Баштанська окружна прокуратура подала до суду позов, щоб скасувати договір про спільний обробіток землі площею понад 360 гектарів вартістю 8,7 мільйона гривень. Вона вимагає повернути землю державі для подальшого використання в освітніх цілях.

