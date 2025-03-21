На Миколаївщині прокуратура вимагає повернути державну землю, яку незаконно передали в користування

Баштанська окружна прокуратура подала до суду позов, щоб скасувати договір про спільний обробіток землі площею понад 360 гектарів вартістю 8,7 мільйонів гривень. Вона вимагає повернути землю державі для подальшого використання в освітніх цілях.

Як повідомли у Миколаївській обласній прокуратурі, ця ділянка ще у 2007 році була передана Березнегуватському професійному ліцею для навчальних і дослідницьких потреб. Проте керівництво ліцею уклало договір із місцевим агропідприємством, фактично передавши землю в оренду, що є незаконним.

Прокуратура встановила, що землю почали використовувати для комерційного сільського господарства, хоча вона мала слугувати освітнім цілям.

Оскільки державний орган, який мав би контролювати використання цієї землі, не звернувся до суду, прокуратура ініціювала позов у березні 2025 року. Судовий розгляд триває.

Нагадаємо, Миколаївська обласна прокуратура відзвітувала, що у 2024 році відкрила 48 кримінальних проваджень стосовно зловживань із землею та бюджетними коштами. Загальна сума позовів, скерованих до суду, перевищила два мільярди гривень.