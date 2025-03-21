  • пʼятниця

    21 березня, 2025

  • 5.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 березня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 5.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині прокуратура вимагає повернути державну землю, яку незаконно передали в користування

Баштанська окружна прокуратура подала до суду позов, щоб скасувати договір про спільний обробіток землі площею понад 360 гектарів вартістю 8,7 мільйонів гривень. Вона вимагає повернути землю державі для подальшого використання в освітніх цілях.

Як повідомли у Миколаївській обласній прокуратурі, ця ділянка ще у 2007 році була передана Березнегуватському професійному ліцею для навчальних і дослідницьких потреб. Проте керівництво ліцею уклало договір із місцевим агропідприємством, фактично передавши землю в оренду, що є незаконним.

Прокуратура встановила, що землю почали використовувати для комерційного сільського господарства, хоча вона мала слугувати освітнім цілям.

Оскільки державний орган, який мав би контролювати використання цієї землі, не звернувся до суду, прокуратура ініціювала позов у березні 2025 року. Судовий розгляд триває.

Нагадаємо, Миколаївська обласна прокуратура відзвітувала, що у 2024 році відкрила 48 кримінальних проваджень стосовно зловживань із землею та бюджетними коштами. Загальна сума позовів, скерованих до суду, перевищила два мільярди гривень.

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Суд передав сільраді на Миколаївщині гідротехнічні споруди вартістю ₴28,5 млн
Миколаївець може отримати 12 років в’язниці за примушування людей з інвалідністю жебракувати
Керівнику районного ЦНАПу на Миколаївщині оголосили підозру за незаконну реєстрацію землі у Коблевому
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині стало на 9% менше ФОПів із найманими працівниками

Світлана Іванченко
новини

Безпечне навчання: на Миколаївщині побудували ще одне шкільне укриття

Даріна Мельничук
новини

З бюджету Миколаєва торік виділили ₴7,6 млн на ремонт укриттів в школах та дитсадках

Аліна Квітко
новини

Облтеплоенерго планує реконструювати котельню до нового опалювального сезону у Миколаєві: це коштуватиме більше ₴60 млн

Юлія Бойченко
новини

Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКГ висловили жаль, що немає часу пояснити причину

Катерина Середа

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Керівнику районного ЦНАПу на Миколаївщині оголосили підозру за незаконну реєстрацію землі у Коблевому
Миколаївець може отримати 12 років в’язниці за примушування людей з інвалідністю жебракувати
Суд передав сільраді на Миколаївщині гідротехнічні споруди вартістю ₴28,5 млн

Суд покарав умовно подружжя Кормишкіних у справі про незаконне збагачення: вони передадуть ₴22 млн державі та ЗСУ

Віцемер Миколаєва Коренєв відвідав конференцію з відбудови у Тайвані

3 години тому

На Одещині планують відновити яхтинг: питання розгляне РНБО

Світлана Іванченко

Головне сьогодні