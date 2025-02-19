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На Миколаївщині у 2024 році відкрили 48 кримінальних проваджень щодо зловживань із землею та бюджетом

Труби на зміну частини водомережі у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Труби на зміну частини водомережі у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївська обласна прокуратура відзвітувала, що у 2024 році відкрила 48 кримінальних проваджень стосовно зловживань із землею та бюджетними коштами. Загальна сума позовів, скерованих до суду, перевищила два мільярди гривень.

Про це свідчать дані звіті про результати діяльності прокуратури, пишуть «МикВісті».

Згідно з офіційними даними прокуратури, реально виконано судових рішень на суму понад 753 мільйони гривень.

Крім того, державі повернули 612 гектарів земель. Такою зокрема є справа про повернення 8 гектарів земель лісового фонду в курортній зоні «Рибаківка» на узбережжі Чорного моря. Суд визнав незаконною реєстрацію права комунальної власності Коблівської сільської ради.

Звітна інформація Миколаївської обласної прокуратуриЗвітна інформація Миколаївської обласної прокуратури

У сфері бюджетних коштів прокурори подали позовів на загальну суму майже 900 мільйонів гривень. З них, 186 мільйонів гривень задовільнили, а ще не допустили незаконні витрати на 200 мільйонів гривень. Як приклад приводять скасований судом договір на 38,9 мільйонів гривень щодо реконструкції водогону, який уклали з порушеннями.

Раніше повідомлялось, що суд зобов’язав повернути державі 21 земельну ділянку в Коблівській громаді, які знаходяться у прибережній захисній смузі Чорного моря.

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