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На Миколаївщині через суд повернули державі 2 га землі біля Чорного моря

Суд повернув державі 21 земельну ділянку в Коблівській громаді, фото: nikcenter.orgСуд повернув державі 21 земельну ділянку в Коблівській громаді, ілюстративне фото: nikcenter.org

Суд зобов’язав повернути державі 21 земельну ділянку в Коблівській громаді, яка знаходиться у прибережній захисній смузі Чорного моря.

Загальна площа землі — 2 гектари, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, раніше Коблівська сільрада незаконно передала ці ділянки у приватну власність, хоча не мала на це повноважень. Земля належить державному лісовому фонду, і розпоряджатися нею можуть лише органи державної влади.

Прокуратура подала позов до суду, щоб повернути ділянки, і суд задовольнив вимогу. Тепер земля знову належить державі та перебуває у розпорядженні Миколаївської районної військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше у Миколаївському районі правоохоронці викрили чотирьох людей, яких підозрюють у підробленні документів на земельну ділянку, яку згодом незаконно продали.

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