Суд у Миколаєві визнав недійсними ще три договори на реконструкцію магістрального водогону

Труби на зміну частини водомережі у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Господарський суд Миколаївської області за позовом Окружної прокуратури Миколаєва визнав недійсними ще три договори підряду на реконструкцію магістрального водогону.

Відповідне рішення суду міститься у Єдиному державному реєстрі, пишуть «МикВісті».

Це договори між Департаментом містобудування Миколаївської ОВА та ТОВ «Одесаспеценерго» щодо реконструкції магістрального водогону, загальною вартістю понад 128 мільйонів гривень. Раніше ці угоди були розірвані за згодою сторін.

Мова йде про роботи на трьох ділянках водогону. Підрядник мав виконати реконструкцію до кінця 2024 року:

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Вулиця Садова (від вулиці Ігоря Бедзая (Чкалова) до вулиці Вадима Благовісного (Нікольська) — 41,9 мільйона гривень.

Проспект Центральний (від вулиці 9-ї Слобідська (Маршала Василевського) до вулиці 3-тя Слобідська) — 44,5 мільйона гривень.

Проспект Центральний (від вулиці 3-тя Слобідська до вулиці Мала Морська) — 42,3 мільйона гривень.

Роботи за цими угодами так і не розпочалися, бюджетні кошти підряднику не перераховували. Як зазначено у матеріалах справи, пропозиції ТОВ «Одесаспеценерго» не відповідали вимогам тендерної документації, що й стало підставою для визнання договорів недійсними.

Раніше фахівці Державної аудиторської служби України виявили порушення у процесі проведення тендеру. Зокрема, вони наголосили, що пропозиції компанії-переможця слід було відхилити одразу.

Крім того, зазначається, що Миколаївська ОВА не надала на запит Держаудитслужби дані про посадовців, які допустили порушення. У результаті суд постановив, що зазначені договори укладено з порушенням законодавства та визнав їх недійсними.

Нагадаємо, що зазначені тендери на реконструкцію ділянок водогону є одними із 12 договорів, укладених у 2023 році. Загальна сума усіх становила 1,3 мільярда гривень, про що писав у серпні Nikcenter. Старі труби діаметром 600-1000 мм підрядники мають замінити на поліетиленові.

Підрядниками обрано ТОВ «Миколаївміськбуд» (355 мільйонів гривень), ТОВ «Одесаспеценерго» (242 мільйонів гривень) та ТОВ «Газводмонтаж» (240 мільйонів гривень).

У жовтні 2023 року видання «Наші гроші» проаналізувало закупівлі Департаменту містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю 836 мільйонів гривень, та заявило, що ціни завищені у 2-3 рази.

Тоді ж голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, реагуючи на вказану публікацію, заявив, що відзвітує за кожну витрачену копійку, та закликав «не вірити поганим новинам». Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке опублікував у Телеграм-каналі.

Раніше господарський суд задовольнив позов Миколаївської обласної прокуратури та також визнав недійсним договір підряду на реконструкцію однієї з ділянок магістрального водогону.

Однак, загалом, за іншими договорами на реконструкцію водогону, які стали частиною цього скандалу, підрядники вже отримали близько 100 мільйонів гривень, однак багато робіт залишилися незавершеними.