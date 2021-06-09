Теруправление ГБР в Николаеве открыло дело по факту продажи арестованной базы отдыха «Авиатор» в селе Рыбаковка.

Об этом рассказал директор теруправления ГБР Дмитрий Титора в ходе брифинга в среду, 9 июня, сообщает корреспондент НикВести.

Он сообщил, что еще в феврале 2021 года на основании обращения главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой были внесены данные о совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 382 Уголовного кодекса Украины «Невыполнение судебного решения».

— В данное время досудебное расследование продолжается, недавно было заслушано его состояние с моим участием, следователю предоставлены указания. Я думаю, в ближайшее время мы сможем информировать общество о результатах этого расследования, — заявил Дмитрий Титора.

Напомним, в декабре 2020 года правоохранители заблокировали попытку Государственной исполнительной службы продать базу «Авиатор» в селе Рыбаковка по заниженной цене. Указывается, что чиновники выставили за базу отдыха цену, которая в 7 раз меньше рыночной стоимости аналогичных объектов на побережье. Также была нарушена процедура торгов.