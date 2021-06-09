Перуанский Ми-25 Фото: ANDINA/Vidal Tarqui

Перу склоняется с выбором в пользу украинского спецэкспортера для ремонта ударных вертолетов Ми-25Д.

Об этом передает портал «‎Крылья».

Конкурентами на тендере выступали АРЗ 558 из Беларуси и Aviabaltika Aviation Ltd. из Литвы, которые предложили техническую гарантию 12 месяцев или 300 часов эксплуатации. «СпецТехноЭкспорт» предложил коммерческую гарантию 18 месяцев или 450 часов, что во многом и позволило получить максимальное число баллов на тендере.

Заключению контракта пытаются помешать российские «Вертолеты России», которые направили перуанскому Агентству письмо с просьбой объявить тендер недействительным, так как их не пригласили к участию тендере. Более того, российская компания пытается утверждать, что ни одна из участвующих компаний не сертифицирована и не уполномочена проектировщиком или производителем продавать запасные части и узлы, а также предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту военных вертолетов, таких как Ми-171Ш, Ми-171Ш-П, Ми-25 и Ми-35П, поскольку это может производиться только компаниями, уполномоченными Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству.

В ближайшие несколько дней Агентство по закупкам должно определиться, утверждает ли оно результаты тендера, после чего останется один шаг до заключения контракта, или признает тендер недействительным.

Напомним, украинская сторона может поставить и адаптировать авиационные ракеты на бразильские истребители производства Швеции GRIPEN.