В воинской части №3039 в Николаеве начались соревнования по многоборью среди кинологов и их воспитанников на первенство Южного ОТО Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Команды на протяжении 4 дней будут проходить полосу препятствий и пройдут проверку специальной и общей подготовки.

Кинологи должны будут также показать, как их команды слушают собаки без поводков. Результаты огласят 11 июня.

Заместитель командира в/ч №3039 Нацгвардии Украины Артем Щербаков отметил, что служебные собаки могут выявить запрещенные вещи, наркотики, помочь задержать преступников и т.д.

Напомним, в прошлом году николаевская полицейская овчарка Мэри стала чемпионкой Украины.

Фото пресс-службы в/ч №3039 Нацгвардии Украины