В воинской части №3039 в Николаеве начались соревнования по многоборью среди кинологов и их воспитанников на первенство Южного ОТО Национальной гвардии Украины.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Команды на протяжении 4 дней будут проходить полосу препятствий и пройдут проверку специальной и общей подготовки.
Кинологи должны будут также показать, как их команды слушают собаки без поводков. Результаты огласят 11 июня.
Заместитель командира в/ч №3039 Нацгвардии Украины Артем Щербаков отметил, что служебные собаки могут выявить запрещенные вещи, наркотики, помочь задержать преступников и т.д.
Напомним, в прошлом году николаевская полицейская овчарка Мэри стала чемпионкой Украины.
Фото пресс-службы в/ч №3039 Нацгвардии Украины
В воинской части №3039 в Николаеве начались соревнования по многоборью среди кинологов и их воспитанников на первенство Южного ОТО Национальной гвардии Украины.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Команды на протяжении 4 дней будут проходить полосу препятствий и пройдут проверку специальной и общей подготовки.
Кинологи должны будут также показать, как их команды слушают собаки без поводков. Результаты огласят 11 июня.
Заместитель командира в/ч №3039 Нацгвардии Украины Артем Щербаков отметил, что служебные собаки могут выявить запрещенные вещи, наркотики, помочь задержать преступников и т.д.
Напомним, в прошлом году николаевская полицейская овчарка Мэри стала чемпионкой Украины.
Фото пресс-службы в/ч №3039 Нацгвардии Украины