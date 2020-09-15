В Житомире проходил открытый чемпионат Национальной полиции Украины по многоборью полицейских кинологов — победу одержала немецкая овчарка Мэри из Николаева.

Об этом сообщает отдел комуникации полиции Николаевской области.

С 7 по 12 сентября правоохранители вместе со своими четвероногими напарниками соревновались в преодолении полосы препятствий, следовой и поисковой работе, выборке людей и вещей и задержании условных правонарушителей.

Полицию Николаевской области на соревнованиях представляли младший инспектор-кинолог сержант Евгений Хмелинский и его служебная собака Мэри.

— В результате каждого из этапов чемпионата судьи соревнований определяли лучших. В номинации «Лучшая выборка ассистента в соревнованиях специальной подготовки розыскных собак» Мэри набрала максимальное количество баллов, - сказано в сообщении.

Ранее спортсмены из Николаева завоевали 5 медалей на Чемпионате Украины по прыжкам на батуте.

Также напомним, в Николаеве с 18 по 21 августа проходил Чемпионат Украины по бейсболу, в котором приняли участие команды из разных городов Украины — Одессы, Харькова, Кропивницкого, Киева.