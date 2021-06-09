У Уполномоченного по защите украинского языка заявили о несоблюдении четырьмя общенациональными телеканалами — «Украина», «1+1», «Интер» и «ICTV» в вечерний прайм-тайм требований обязательного объема вещания на государственном языке.

Это показали результаты мониторинга Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка, обнародованные в Facebook.

Как отмечается, Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка провел оперативный мониторинг вечернего эфира (прайм-тайм с 18:00 до 22:00) четырех украинских телеканалов с 17 по 23 мая: «ICTV», «1+1», «Интер» и «Украина».

— Общая длительность передач и фильмов в общем недельном объеме вещания телеканала «Украина» составляла 79,8% (в т.ч. на государственном языке — 55,8%, негосударственном — 24%), продолжительность рекламы (в т.ч. анонсов) — 20,2%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 69,9% (менее 75%), — говорится в сообщении.

Сообщается также, что на телеканале «1+1» общая продолжительность передач и фильмов на государственном языке —54,8%, негосударственном — 22,5%. Продолжительность рекламы — 22,7%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 70,9% (меньше 75%).

— Общая длительность передач и фильмов в общем недельном объеме вещания телеканала «Украина» составляла 79,8% (в т.ч. на государственном языке — 55,8%, негосударственном — 24%), продолжительность рекламы (в т.ч. анонсов) — 20,2%. Следовательно, доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и/или фильмов составляет 69,9% (менее 75%), — говорится в сообщении.

Там также отметили, что реальная доля украинского языка в телевизионных эфирах еще меньше, ведь до 2024 года действуют переходные положения Закона Украины «О телевидении и радиовещании», согласно которым передача считается выполненной на украинском языке даже тогда, когда в ней по-украински говорят только ведущие (дикторы).

В Секретариате напомнили, что согласно части 2 статьи 10 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категорий вещания, которые в соответствии с лицензиями осуществляют эфирное и/или многоканальное (цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса, передачи и/или фильмы, выполненные на государственном языке, должны составлять не менее 75 процентов от общей продолжительности передач и/или фильмов в промежутке времени между 18.00 и 22.00, а не от общей продолжительности контента.

Напомним, в Украине вступил в силу Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В Николаеве на сегодняшний день все еще действует решение горсовета о предоставлении статуса регионального русскому языку, принятое в 2012 году.