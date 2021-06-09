Верховный суд постановил охранной фирме, предоставлявшей услуги пророссийскому политику Виктору Медведчуку, освободись участок на Трухановом острове, тем самым вернув его в распоряжение Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуратура выяснила, что охранная фирма самовольно заняла участок земли на Трухановом острове и всячески препятствовала гражданам в доступе к реке Десенка. Так, на земельном участке «выросла»‎ тренировочная база и заграждения без документов.

Киевская городская прокуратура доказала, что горсоветом не принималось никаких решений о передаче земельного участка в пользование или собственность охранной фирме, которая к тому же не получала никакого позволения на начало строительных работ.

Согласившись с доводами прокурора, приведенным в кассационной жалобе, Верховный Суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, которым общественную организацию обязали вернуть земельный участок территориальной общине городу Киеву, а также привести его в пригодное для использования состояние, освободив в том числе от недвижимого имущества — заграждений, сооружений и т.д.

Напомним, нардеп от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин рассказал, что сейчас проходят обыски на тренировочной базе на Трухановом острове под Киевом частной охранной компании «Шторм», которая предоставляет свои услуги Виктору Медведчуку.