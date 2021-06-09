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Верховный суд постановил охранной фирме, предоставлявшей услуги пророссийскому политику Виктору Медведчуку, освободись участок на Трухановом острове, тем самым вернув его в распоряжение Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Прокуратура выяснила, что охранная фирма самовольно заняла участок земли на Трухановом острове и всячески препятствовала гражданам в доступе к реке Десенка. Так, на земельном участке «выросла» тренировочная база и заграждения без документов.
Киевская городская прокуратура доказала, что горсоветом не принималось никаких решений о передаче земельного участка в пользование или собственность охранной фирме, которая к тому же не получала никакого позволения на начало строительных работ.
Согласившись с доводами прокурора, приведенным в кассационной жалобе, Верховный Суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, которым общественную организацию обязали вернуть земельный участок территориальной общине городу Киеву, а также привести его в пригодное для использования состояние, освободив в том числе от недвижимого имущества — заграждений, сооружений и т.д.
Напомним, нардеп от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин рассказал, что сейчас проходят обыски на тренировочной базе на Трухановом острове под Киевом частной охранной компании «Шторм», которая предоставляет свои услуги Виктору Медведчуку.
Верховный суд постановил охранной фирме, предоставлявшей услуги пророссийскому политику Виктору Медведчуку, освободись участок на Трухановом острове, тем самым вернув его в распоряжение Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Прокуратура выяснила, что охранная фирма самовольно заняла участок земли на Трухановом острове и всячески препятствовала гражданам в доступе к реке Десенка. Так, на земельном участке «выросла» тренировочная база и заграждения без документов.
Киевская городская прокуратура доказала, что горсоветом не принималось никаких решений о передаче земельного участка в пользование или собственность охранной фирме, которая к тому же не получала никакого позволения на начало строительных работ.
Согласившись с доводами прокурора, приведенным в кассационной жалобе, Верховный Суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, которым общественную организацию обязали вернуть земельный участок территориальной общине городу Киеву, а также привести его в пригодное для использования состояние, освободив в том числе от недвижимого имущества — заграждений, сооружений и т.д.
Напомним, нардеп от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин рассказал, что сейчас проходят обыски на тренировочной базе на Трухановом острове под Киевом частной охранной компании «Шторм», которая предоставляет свои услуги Виктору Медведчуку.