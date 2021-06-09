Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин собираются провести свой саммит 16 июня на швейцарской вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

Об этом сообщает Reuters.

Дипломатические источники ожидают подтверждения места проведения в Женеве позднее в среду. Швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу Ла Гранж, и установили баррикады и колючую проволоку.

— Классическая вилла расположена в парке на левом берегу. Из парка, усеянного секвойями, розовыми кустами и старинными фонтанами, открывается потрясающий вид на Женевское озеро и парусные лодки, — пишет агентство.

Планируется, что Байден также проведет переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармелином.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным скорее всего пройдет в Женеве. Именно этот город называют источники в Белом доме.