Мосгорсуд в среду признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ), а также общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

— Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», общественному движению «Штабы Навального, — сообщили агентству.

Как сообщалось, российского оппозиционера Алексея Навального перевели из больницы ИК-3 во Владимире обратно в исправительную колонию в Покрове.