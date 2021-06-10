Парламент Албании проголосовал за импичмент президента страны Илира Меты за нарушение Конституции.
Об этом сообщает Albania Daily News.
За соответствующее решение проголосовали 104 депутата, семеро проголосовали против, а двое воздержались.
С этого момента у Конституционного суда страны есть 3 месяца на принятие окончательного решения. Для отстранения главы государства от должности будет достаточно большинства голосов.
Как отмечает Euronews , голосование в парламенте состоялось после обнародования отчета временной следственной комиссии, которая установила, что глава государства нарушил 16 статей Конституции накануне парламентских выборов 25 апреля. В документе указано, что Мета не выполнил свой долг гарантировать национальное единство, когда поддержал оппозицию на недавних выборах в стране.
Сейчас неизвестно, будет ли Мета обжаловать решение парламента, однако ранее он называл это расследование ВСК «незаконным».
Илир Мета занимает пост президента Албании с 24 июля 2017 года.
Напомним, ранее комитет по безопасности Сената Чехии предложил инициировать процедуру импичмента действующего президента страны Милоша Земана.
Парламент Албании проголосовал за импичмент президента страны Илира Меты за нарушение Конституции.
Об этом сообщает Albania Daily News.
За соответствующее решение проголосовали 104 депутата, семеро проголосовали против, а двое воздержались.
С этого момента у Конституционного суда страны есть 3 месяца на принятие окончательного решения. Для отстранения главы государства от должности будет достаточно большинства голосов.
Как отмечает Euronews , голосование в парламенте состоялось после обнародования отчета временной следственной комиссии, которая установила, что глава государства нарушил 16 статей Конституции накануне парламентских выборов 25 апреля. В документе указано, что Мета не выполнил свой долг гарантировать национальное единство, когда поддержал оппозицию на недавних выборах в стране.
Сейчас неизвестно, будет ли Мета обжаловать решение парламента, однако ранее он называл это расследование ВСК «незаконным».
Илир Мета занимает пост президента Албании с 24 июля 2017 года.
Напомним, ранее комитет по безопасности Сената Чехии предложил инициировать процедуру импичмента действующего президента страны Милоша Земана.