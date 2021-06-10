Парламент Албании проголосовал за импичмент президента страны Илира Меты за нарушение Конституции.

Об этом сообщает Albania Daily News.

За соответствующее решение проголосовали 104 депутата, семеро проголосовали против, а двое воздержались.

С этого момента у Конституционного суда страны есть 3 месяца на принятие окончательного решения. Для отстранения главы государства от должности будет достаточно большинства голосов.

Как отмечает Euronews , голосование в парламенте состоялось после обнародования отчета временной следственной комиссии, которая установила, что глава государства нарушил 16 статей Конституции накануне парламентских выборов 25 апреля. В документе указано, что Мета не выполнил свой долг гарантировать национальное единство, когда поддержал оппозицию на недавних выборах в стране.

Сейчас неизвестно, будет ли Мета обжаловать решение парламента, однако ранее он называл это расследование ВСК «незаконным».

Илир Мета занимает пост президента Албании с 24 июля 2017 года.

Напомним, ранее комитет по безопасности Сената Чехии предложил инициировать процедуру импичмента действующего президента страны Милоша Земана.