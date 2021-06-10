Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенная Владимиром Зеленским встреча должна быть посвящена проблемам отношений между Россией и Украиной.

Об этом сообщает газета «Известия».

— Мне думается, что в наших двусторонних отношениях (Украины и России, — прим.) столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом, — сказал Владимир Путин.

Далее он добавил, что главам двух соседних стран «всегда есть о чем поговорить».

Владимир Путин также назвал «абсолютно неприемлемым» и «не соответствующим международному праву» украинский законопроект о коренных народах, сравнив его с «теорией и практикой нацистской Германии».

Как сообщалось, Владимир Путин заявил, что расширение НАТО путем интеграции Украины является для России «красной линией».