Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенная Владимиром Зеленским встреча должна быть посвящена проблемам отношений между Россией и Украиной.
Об этом сообщает газета «Известия».
— Мне думается, что в наших двусторонних отношениях (Украины и России, — прим.) столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом, — сказал Владимир Путин.
Далее он добавил, что главам двух соседних стран «всегда есть о чем поговорить».
Владимир Путин также назвал «абсолютно неприемлемым» и «не соответствующим международному праву» украинский законопроект о коренных народах, сравнив его с «теорией и практикой нацистской Германии».
Как сообщалось, Владимир Путин заявил, что расширение НАТО путем интеграции Украины является для России «красной линией».
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенная Владимиром Зеленским встреча должна быть посвящена проблемам отношений между Россией и Украиной.
Об этом сообщает газета «Известия».
— Мне думается, что в наших двусторонних отношениях (Украины и России, — прим.) столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом, — сказал Владимир Путин.
Далее он добавил, что главам двух соседних стран «всегда есть о чем поговорить».
Владимир Путин также назвал «абсолютно неприемлемым» и «не соответствующим международному праву» украинский законопроект о коренных народах, сравнив его с «теорией и практикой нацистской Германии».
Как сообщалось, Владимир Путин заявил, что расширение НАТО путем интеграции Украины является для России «красной линией».