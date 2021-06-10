В УЕФА проанализировали форму сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы — 2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.

Как сообщили в УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову, карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

При этом второй слоган — «Героям слава» — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.

Хотя ранее форму национальной сборной Украины одобрили в УЕФА, так как она соответствует всем установленным правилами.

Напомним, на экипировке национальной сборной Украины будет нарисована карта Украины, включая оккупированный Крым. Как только начали появляться первые новости про украинскую форму с украинским Крымом — российские чиновники и дипломаты начали высказывать крайне агрессивные идеи и предположения.