Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пишет РБК.

По его словам, укрепление отношений между Украиной и Брюсселем является важным для обеих сторон.

— Поэтому мы гордимся тем, что поддержали ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти договоренности. Мы ценим европейские стремления Украины и будем прилагать усилия в смысле поддержки, — заявил глава МИД Италии.

Также Дмитрий Кулеба на брифинге поблагодарил итальянское правительство за эту поддержку.

— Мы обсудили, как Италия может дополнительно посодействовать евроатлантической интеграции Украины и я очень благодарен итальянскому правительству за эту поддержку, — сказал украинский министр.

ЕС начнет автоматически выдавать разрешения на въезд для граждан Украины в конце 2022 года