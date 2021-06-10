Украина и Италия обсудили евроатлантическую интеграцию украинского государства. Италия поддерживает вступление Украины в ЕС.
Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пишет РБК.
По его словам, укрепление отношений между Украиной и Брюсселем является важным для обеих сторон.
— Поэтому мы гордимся тем, что поддержали ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти договоренности. Мы ценим европейские стремления Украины и будем прилагать усилия в смысле поддержки, — заявил глава МИД Италии.
Также Дмитрий Кулеба на брифинге поблагодарил итальянское правительство за эту поддержку.
— Мы обсудили, как Италия может дополнительно посодействовать евроатлантической интеграции Украины и я очень благодарен итальянскому правительству за эту поддержку, — сказал украинский министр.
ЕС начнет автоматически выдавать разрешения на въезд для граждан Украины в конце 2022 года
Украина и Италия обсудили евроатлантическую интеграцию украинского государства. Италия поддерживает вступление Украины в ЕС.
Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пишет РБК.
По его словам, укрепление отношений между Украиной и Брюсселем является важным для обеих сторон.
— Поэтому мы гордимся тем, что поддержали ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти договоренности. Мы ценим европейские стремления Украины и будем прилагать усилия в смысле поддержки, — заявил глава МИД Италии.
Также Дмитрий Кулеба на брифинге поблагодарил итальянское правительство за эту поддержку.
— Мы обсудили, как Италия может дополнительно посодействовать евроатлантической интеграции Украины и я очень благодарен итальянскому правительству за эту поддержку, — сказал украинский министр.
ЕС начнет автоматически выдавать разрешения на въезд для граждан Украины в конце 2022 года